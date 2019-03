Celtas Cortos, Sínkope y Mojinos Escozíos estarán en el segundo Fogo Rock Público en uno de los conciertos de la primera edición. / J. M. Donaire The Best of Rock Tribute completa el cartel del festival, que se celebrará el 26 de julio en Ayllón EL NORTE Segovia Miércoles, 20 marzo 2019, 13:18

Ayllón volverá a fusionar fuego y música en el II Festival Fogo Rock, que ha cerrado ya su cartel con The Best of Rock Tribute, Celtas Cortos, Sínkope y Mojinos Escozios. Organizado por la asociación sociocultural Fogo Rock, formada por jóvenes del nordeste segoviano, el festival, que el año pasado congregó a más de 2.000 personas, lo que duplica la población de esta villa medieval, se celebrará en el campo de fútbol de Ayllón desde las 20:00 horas del viernes 26 de julio a las 5:30 horas del sábado 27.

En esta edición se ampliará la zona de acampada, junto al parque infantil de la dehesa, y, además del sistema de transporte formado por varias líneas de autobús con el que se cubrirán los pueblos en los que haya asociaciones participantes, se contará con servicios especiales desde Madrid. La organización también trabaja para ampliar la plataforma de colectivos participantes; en la primera edición fueron 46 y este año se esperan al menos 60. Según explican los promotores, tanto la asociación como el festival «nacen con la ilusión de unir en un mismo evento cultura, alegría, cohesión social, unión entre pueblos, visitantes, actores socioculturales, administración y empresas comprometidas con el medio rural».

El festival coincide en el tiempo con la celebración de la fiesta Ayllón Medieval, en la que la villa se viste con sus mejores galas de época para rememorar el verano en el que fue el centro neurálgico de Castilla, en torno a 1423.