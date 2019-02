Celtas Cortos actuará el 26 de julio en Ayllón, dentro del festival Fogo Rock Concierto de Celtas Cortos. / Gabriel Villamil Es el segundo grupo que confirma su presencia en la edición, después de que lo hiciera The Best of Rock Tribute EL NORTE Segovia Jueves, 14 febrero 2019, 11:20

El grupo vallisoletano Celtas Cortos pisará el escenario de Fogo Rock el próximo 26 de julio. Será la segunda vez que Cifuentes y los suyos actúan en Ayllón, tras su paso por el décimo aniversario de la feria Ayllón Medieval, en el año 2006, donde más de 1.500 personas acudieron a disfrutar del concierto.

El grupo de folk-rock, referente en toda España, se encuentra en un gran momento artístico, tras haber cosechado grande éxitos en la gira del año pasado, a la que llamaron 'Energía positiva'. Recientemente, han sido noticia nacional gracias a la adaptación de 'Cada día', canción que ha acabado convirtiéndose en un himno contra el acoso escolar.

Celtas Cortos es el segundo grupo que confirma su presencia en el festival Fogo Rock, después de que lo hiciera The Best of Rock Tribute. Según la organización aún quedan más grupos por sumarse y habrá «sorpresas».