Las celebraciones del Henarillo coinciden este año con el Henar

El cambio de fecha de la romería del Henar, que habitualmente se celebraba el domingo anterior a San Mateo, que habría coincidido con el pasado 14 de septiembre, y en esta ocasión lo hará este domingo 21, ha hecho que las tradicionales fiestas del barrio del Salvador coincidan con la solemnidad de la Virgen, cuando habitualmente se desarrollaban el fin de semana posterior.

De hecho, las fiestas son conocidas como El Henarillo, que es como se nombra al domingo posterior de la romería, cuando también se celebra un mercadillo popular con un importante número de puestos, similar al domingo en el que se desarrolla la Solemnidad de la Virgen. Sin embargo, los vecinos del Salvador no han querido posponer sus fiestas, ya que coincidirían con los actos en honor a San Miguel en Cuéllar, y han optado por mantener la fecha en la que se celebran de forma tradicional año tras año.

Se trata de unos festejos populares de los que cada año disfrutan cientos de personas de Cuéllar y de toda la comarca, y que comenzarán este mismo viernes 19 con la tradicional cena del escabeche, primer acto que reúne a buen número de hermanos de la Virgen de la Palma, en cuyo honor se desarrollan estas fiestas. Ese mismo viernes también se podrá disfrutar del flamenco del grupo local A Nuestro Aire, en el bar Ketramas.

El concurso infantil de pintura abrirá los actos de la mañana del sábado, que después se trasladarán a la tarde, cuando la iglesia del Salvador acogerá la celebración de la misa de vísperas. La jornada estará animada por la charanga La Huevera, y, durante la noche, tras la presentación de la reina de las fiestas, tomará el relevo la discomovida Summer Nights.

El día grande de la fiesta, el domingo 21 de septiembre, se abrirá con dianas y pasacalles, y, como principal novedad, la tradicional rotura de pucheros que se celebraba a mediodía, se traslada a las 11:00 horas de la mañana, antes de la celebración de la misa en honor a la Virgen de la Palma, a la que seguirá la tradicional procesión con la imagen de Nuestra Señora portada en andas por los fieles por las calles del barrio. Como es habitual, no faltarán las danzas y la presencia de los hermanos de la cofradía, entre los que destaca el mayordomo, puesto que este año ocupa Román Martín.

Misa y procesión coinciden en horario con las celebraciones en El Henar, donde se desarrollarán la misa de campaña, en la pradera, presidida por el obispo de Segovia, y el tradicional recorrido de la Virgen en su carroza. Se espera que la coincidencia no reste afluencia a los festejos del barrio cuellarano, donde no faltarán los hermanos de la Virgen de la Palma para honrar a su imagen.

La tarde se llenará de música con Los Moraitos, en el bar Old School, y Flau y Cía en la plaza de la Cruz, dando así paso a las actividades de la jornada del lunes, que desarrollarán a partir de las 20:00 horas, con la misa de difuntos, a la que sigue el cambio de varas, acto en el que el mayordomo de este año entregará el relevo a quien ocupará el cargo en las próximas celebraciones de 2026. Seguidamente todos los vecinos podrán disfrutar de las tradicionales sopas de ajo.

La gastronomía tiene su principal protagonismo en la jornada del martes, cuando se celebrará la tradicional degustación popular de patatas con carne, uno de los actos que congrega a mayor número de personas en el barrio del Salvador cada año. Aunque los vecinos y vecinas empezarán con los preparativos desde la mañana, será a partir de las 16:00 horas cuando comenzará la pelada de patatas.

Para animar las calles del barrio en la última jornada festiva, a partir de las 20:00 horas se celebra la vigésimo cuarta concentración de dulzaina y tamboril, que reunirá a decenas de músicos que también llevarán sus sones hasta la degustación, que comenzará en torno a las 21:30 horas.