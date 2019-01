CC OO declara la guerra a los falsos autónomos, unos 220.000 en España Eva Martínez (izquierda), durante la presentación. / Antonio Tanarro La situación es «muy compleja» porque los afectados no denuncian para no perder su puesto de trabajo EL NORTE Segovia Jueves, 24 enero 2019, 21:09

La creación de un registro obligatorio de los contratos mercantiles y Trade, es decir, los realizados a autónomos dependientes, es «la única fórmula» de combatir el fraude de los falsos autónomos, según la delegada de Tradecyl en Castilla y León, Eva Martínez.

Eva Martínez explicó la situación laboral de estos colectivos en la Comunidad, y ha asegurado que la de los falsos autónomos es una situación «muy compleja», ya que ellos mismos no denuncian para no poner el peligro su puesto de trabajo, informa Efe. Por eso, aprovechó la ocasión para reclamar al Gobierno de España que ponga en marcha este registro en que sería obligatorio que figuren también los contratos mercantiles y no solo los Trade, como hasta la fecha, lo que a su juicio permitiría investigar de una forma mucho más sencilla las relaciones laborales. De esto modo, se podrían contrastar los datos de la Seguridad Social y de Hacienda, sin una denuncia previa, y la inspección detectaría los casos de falsos autónomos, ha detallado.

Martínez reconoció que desconoce la cifra de falsos autónomos que hay en Castilla y León porque es un dato «difícil» de calcular. Sin embargo, recordó que la estimación a nivel nacional es de unos 220.000, es decir, aproximadamente un 10% de los trabajadores por cuenta propia. Un ejemplo al que se refirió es el de la «falsa cooperativa» Embutidos Rodríguez, ubicada en Soto de la Vega (León), que está despidiendo a trabajadores que reclaman sus derechos porque se encuentran en una situación de falsos autónomos.

Otra de las medidas propuesta para acabar con la caída en el último ejercicio de unos 2.000 autónomos en la Comunidad pasa por atraer el talento que se ve obligado a salir en busca de oportunidades o igualar los derechos con los trabajadores asalariados en ámbitos como la mejora de la accesibilidad al paro o el pago de la cuota de autónomos en función de los ingresos. Y también se refirió a la necesidad de que las ayudas que se invierten en este colectivo no estén solo destinadas a nuevos autónomos, sino también al mantenimiento de la actividad de aquellos que se encuentran con problemas para afrontar los gastos.