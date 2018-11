Catas con mayoría femenina La asistencia de mujeres a las catas es cada vez mayor. / Diego Gómez La presencia de mujeres es masiva en todas las jornadas del Otoño Enológico CARLOS ISERTE Segovia Lunes, 19 noviembre 2018, 11:46

No es porque e l Otoño Enológico de la Fundación Caja Rural esté dirigido por una mujer (Beatriz Serrano), ni porque Laura Herráez sea una de las mejores enólogas de España, ahora responsable territorial del Grupo Juan Gil, o porque Henar Puente sea una de las primeras mujeres Nariz de Oro del país, actual sumiller del Parador de la Granja, ni tan siquiera porque este sábado brillaran con luz propia Elia Arranz y Elena López, sumilleres del restaurante de Pago de Carraovejas Ambivium y de la Cocina de Segovia, respectivamente, o que Marina de la Hoz esté escalando peldaños importantes desde los fogones que José María tiene en su bodega de Peñafiel. ¡Qué no! que nada de eso es tan importante, aunque todo suma, como la masiva presencia de las mujeres en las catas, cenas de maridajes y armonías culinarias celebradas en las jornadas enológicas de Segovia. ¿Qué ha pasado en la Ciudad del Acueducto para que en los encuentros enológicos de esta novena edición haya más mujeres que hombres, cuando el vino era hasta hace poco «cosa de hombres», como rezaba aquel desafortunado slogan que publicitaba un destilado en la década de los 70-80? ¿Qué ha encontrado la mujer en el vino que antes no hallaba? Son preguntas cuyas respuestas están muy relacionadas a la oferta que, hoy por hoy, dispone Segovia. De lo que sí estoy seguro es que la mujer cuenta con cualidades organolépticas superiores a la de los hombres: mejor paladar y olfato. Y eso cuenta, ¡y mucho!

Sólo hace falta ojear la página web de El Norte de Castilla, en su sección fotográfica donde apareen las instantáneas del Otoño Enológico, para comprobar que en la mayoría de las imágenes predominan ellas sobre ellos, o al menos la igualan. Y eso, sin lugar a dudas, es una gran noticia para el mundo del vino, un alimento, componente indiscutible de la dieta mediterránea, que desde un tiempo a esta parte cuenta con la alianza y el apoyo demostrado de las mujeres.

Un soporte que para una bebida que tiene un consumo per cápita muy por debajo (16-20 litros/persona/año) de la media europea es un esperanzador dato que a buen seguro incrementará el consumo moderado de vino, algo más que un fermentado, algo más que un complemento indispensable para cualquier mesa que se precie como tal; es, ante todo, cultura, la Cultura del Vino, porque detrás de una botella hay muchas más cosas que una simple etiqueta, que un contenido líquido…hay historias, vivencias, trabajo e incontables emociones.

Por eso, y una vez alcanzado el ecuador de estas apasionantes jornadas enológicas, que tuvieron en el sábado, 17 de noviembre, su máximo esplendor, con nada más y nada menos que cuatro propuestas de maridajes, al cual mejor (Bodegas Finca Cárdaba, Pago de Carraovejas, Asador Maribel y La Cocina de Segovia), es justo reconocer la aportación de la mujer a la Cultura del Vino, ya que sin su apoyo decidido, secundando intensamente todas las citas programadas hasta ahora, el Otoño Enológico de Segovia hubiera sido con seguridad otra cosa. De ahí que parafraseemos a «Francisco de Quebebo», como le llamaba su archiconocido enemigo Luis de Góngora por su afición al néctar de la uva (no en vano el escritor madrileño junto a Sancho Panza son los dos grandes embajadores del vino en la literatura clásica española), cuando destacaba que «el agradecimiento es la parte principal de las personas de bien». Pues eso.