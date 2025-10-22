El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Escena de 'El castillo de Lindabridis'. El Norte

'El castillo de Lindabridis', de Nao d'Amores, Premio Artes Escénicas de Castilla y León

La obra, dirigida por Ana Zamora, está coproducida con la Compañía Nacional de Teatro Clásico

El Norte

El Norte

Segovia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:27

La obra 'El castillo de Lindabridis', coproducida entre la compañía segoviana Nao d'Amores y la Compañía Nacional de Teatro Clásico, ha recibido el Premio Artes Escénicas de Castilla y León 2025 al Mejor Espectáculo de Teatro en la primera edición del certamen.

El reconocimiento avala la relevancia de una propuesta escénica que mezcla tradición, innovación y un diálogo profundo entre distintas épocas, lo que consolida a Nao d'Amores como referente de la escena teatral española, si es que ya no lo estaba.

Bajo la dirección de Ana Zamora, reconocida con el Premio Nacional de Teatro 2023, 'El castillo de Lindabridis' fusiona acción dramática, música en directo y un fascinante trabajo con objetos, lo que da lugar a una experiencia teatral única. La trama, inspirada en la tradición de las novelas de caballerías, sigue a la princesa Lindabridis, que debe encontrar un caballero capaz de derrotar a su hermano Meridián en un torneo para heredar el trono de Tartaria. En su búsqueda, la princesa recorre el mundo a bordo de un castillo volador, símbolo que evoca la fantasía y el poder de la imaginación teatral.

Escrita por Pedro Calderón de la Barca, la obra se estrenó como una fastuosa fiesta cortesana en el Salón Real de Palacio, probablemente hacia 1661, aunque su primera edición impresa data de 1691. Calderón se inspiró en 'Espejo de príncipes y caballeros' (1555), de Diego Ortúñez de Calahorra. En su adaptación, Calderón transforma la narrativa caballeresca en un juego palaciego de aires carnavalescos, donde el Barroco reflexiona sobre sí mismo a través de un Medievo recreado por el Renacimiento. La versión contemporánea de Nao d'Amores enriquece este diálogo entre épocas, pues incorpora una nueva capa temporal: la del siglo XXI.

La dirección de Ana Zamora, conocida por su enfoque innovador y respetuoso con los textos clásicos, respeta la riqueza del lenguaje barroco, si bien aporta una estética moderna muy reconocible por el público actual. La música en directo, interpretada por un ensemble especializado, y el uso de objetos escénicos potencian la atmósfera onírica y festiva de la obra, mientras el castillo volador se erige en un símbolo de la libertad creativa y la conexión entre pasado y presente.

El galardón reconoce la excelencia artística de 'El castillo de Lindabridis' y el compromiso de Nao d'Amores con la revitalización del teatro clásico español.

