Un turista paga con tarjeta un almuerzo en un restaurante de la capital segoviana. Antonio de Torre

El casco histórico acapara el 65% del gasto turístico internacional en la ciudad

Estados Unidos, Francia y México son los mercados que tienen un mayor impacto en la economía segoviana tras analizar las operaciones de pago con tarjeta

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Viernes, 24 de octubre 2025, 07:57

La ciudad de Segovia ha decidido mirarse al espejo del dato para entender mejor cómo, cuándo y dónde gasta el turista internacional. Los resultados del ... análisis de las operaciones de pago con tarjeta son claros. Los viajeros extranjeros cada vez destinan más dinero a las comidas en restaurantes, compras en comercios y reserva de los servicios de distinto tipo que presta el gremio turístico en la capital. Estados Unidos se consolida como el primer mercado con impacto en la economía segoviana, al desembolsar los visitantes algo más de 10 millones de euros a lo largo de 2024, lo que supone casi una cuarta parte del montante total.

