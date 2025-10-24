El casco histórico acapara el 65% del gasto turístico internacional en la ciudad

La ciudad de Segovia ha decidido mirarse al espejo del dato para entender mejor cómo, cuándo y dónde gasta el turista internacional. Los resultados del ... análisis de las operaciones de pago con tarjeta son claros. Los viajeros extranjeros cada vez destinan más dinero a las comidas en restaurantes, compras en comercios y reserva de los servicios de distinto tipo que presta el gremio turístico en la capital. Estados Unidos se consolida como el primer mercado con impacto en la economía segoviana, al desembolsar los visitantes algo más de 10 millones de euros a lo largo de 2024, lo que supone casi una cuarta parte del montante total.

Tras meses de trabajo conjunto entre el Ayuntamiento de la ciudad y Visa –un acuerdo pionero firmado en julio de 2024–, Segovia dispone por primera vez de una radiografía fina del consumo con tarjeta de los turistas extranjeros entre 2022 y 2024, con desagregaciones por mes, código postal, categoría de gasto y nacionalidad. El objetivo, en palabras de la concejala de Turismo, May Escobar, es dejar de «trabajar a ciegas» y alinear turismo, innovación y la promoción económica sobre una base empírica de «datos concretos, demostrables y rigurosos».

El estudio parte del cien por cien de las transacciones con tarjetas Visa emitidas fuera de España y procesadas en Segovia, anonimizadas, y aplica un ajuste por cuota de mercado para proyectar el total de pagos con tarjetas extranjeras en destino. Tiene, por tanto, dos límites explícitos: no incluye efectivo ni pagos deslocalizados (por ejemplo, reservas hoteleras cobradas por plataformas a sus matrices fuera de la ciudad) y no recoge gasto de tarjetas chinas, por la especificidad de sus medios de pago. Con todo, ofrece una foto homogénea para comparar años, meses y barrios, útil para planificar producto, calendario y promoción.

La cifra de 2024 resume la tendencia: 46,8 millones de euros en pagos con tarjeta de visitantes internacionales. Son 9,3 millones más que en 2023 (un incremento del 24%) y 18,9 millones más que en 2022 (un aumento del 67,9%). La curva mensual dibuja dos pulsos muy nítidos –primavera y verano– y confirma al tercer trimestre como temporada alta del gasto. Esta estacionalidad, que dialoga con la meteorología, los calendarios vacacionales y la programación cultural, ofrece una guía para dimensionar plantillas, ajustar horarios y calibrar campañas.

El Consistorio subraya que el foco ya no es solo cuántos visitantes llegan a la capital, sino qué huella económica dejan: cuánto consumen, en qué categorías, en qué barrios y con qué diferencias por mercado emisor. Esa transición de la afluencia al impacto permite pensar la ciudad –sus espacios y sus servicios– hacia dentro (calidad de vida y de trabajo) y hacia fuera (experiencia del visitante y retorno para el tejido empresarial).

Procedencias

Por nacionalidades, 2024 consolida a Estados Unidos como primer mercado de gasto con algo más de 10 millones de euros (alrededor del 24% del total). Tras él, Francia (11,5%, en torno a 5,4 millones) y México (4,8% y 2,3 millones) completan el podio, seguidos de Reino Unido (3,9%) y Portugal (3,6%). Casi la mitad del gasto restante procede de un abanico muy amplio de países (47,4%), lo que se constituye como una señal de diversificación de la demanda internacional. Los responsables de Visa apuntan a vientos de cola que ayudan a explicar el auge estadounidense: la paridad euro–dólar de los últimos ejercicios y la apertura de nuevas frecuencias aéreas de largo radio con España.

Si se mira el desembolso que realizan por sectores, la fotografía encaja con el viaje urbano de un día o de una noche. La restauración se sitúa a la cabeza con casi un 20% del gasto total, seguida por alimentación y supermercados (6,2%), compras y bienes de consumo (5,4%) y alojamiento (4,8%). A partir de ahí, el peso cae hacia la moda (2,5%), ocio (1,9%), transporte (1,5%), combustible (1%), servicios públicos (0,9%) y hogar y mejoras (0,6%). El hospedaje aparece por detrás no porque la pernocta no exista entre los visitantes procedentes de otros países, sino porque una parte importante del pago se realiza fuera de Segovia a través de plataformas 'on-line'.

La desagregación por códigos postales ilumina la geografía económica del turismo. El 40001 –gran parte del casco histórico y su entorno inmediato– concentra 30,4 millones de euros; el 40003 –la zona oeste del recinto amurallado, San Marcos y San Lorenzo– suma 7,3 millones; y el 40006 –Nueva Segovia, Santa Teresa-Puente de Hierro, área comercial y polígonos industriales– alcanza algo más de 4 millones. Que este último distrito figure en el podio sorprendió al propio equipo técnico. En la explicación aparecen alquileres de vehículos, estaciones de servicio y el centro comercial, es decir, prestaciones de viaje que el visitante internacional utiliza en tránsito y que mueven ticket.

Este mapa, insiste el Ayuntamiento de Segovia, no es un ranking para la foto, sino una herramienta para ordenar flujos, mejorar señalética, abrir itinerarios y repartir la experiencia más allá del eje Acueducto-Catedral-Alcázar, reforzando anillos y barrios con propuestas de consumo cultural, gastronómico y de compras que alarguen estancia y gasto.

Residentes extranjeros

Una novedad metodológica relevante es la separación entre visitantes y residentes extranjeros que pagan con tarjetas emitidas fuera de España. Estos últimos –en su mayoría universitarios de IE University– suponen el 11,4% del gasto total analizado y presentan tickets medios mensuales muy superiores a los de los turistas: 629 euros en junio y hasta 1.400 en octubre, frente a 62–107 euros de los visitantes en esos meses respectivamente.

Los resultados confirman hechos como la gastronomía como tractor, la potencia del casco histórico, la desestacionalización parcial de primavera; y desmienten sesgos, como la aparente irrelevancia de zonas de transición como Nueva Segovia o los polígonos. Pero el estudio también abre preguntas operativas. ¿Cómo captar una noche extra en los picos de primavera y verano? ¿Qué productos -rutas, experiencias o compras- ayudan a expandir el gasto hacia los barrios más alejados del centro? ¿Qué señales -cartelería, información o idiomas- faltan para convertir turistas en clientes de comercio local.

Para dar respuesta a esas y muchas preguntas, el estudio permite a Segovia saber ahora que Estados Unidos es su mercado de mayor ticket, que Francia mantiene una proximidad que se traduce en consumo (probablemente con más viajes en vehículo propio, con comidas en destino y alguna compra); que México crece desde la afinidad cultural y lazos familiares o que el resto del mundo diversifica riesgo. Sabe también que primavera y verano concentran el gasto, que septiembre eleva el ticket medio frente a abril y que, a escala de barrio, hay servicios de viaje que empujan la caja más allá de los monumentos.

Con 46,8 millones en 2024 y un crecimiento acumulado del 68% en dos ejercicios, el área de Turismo ve que la oportunidad es tangible. Hay margen para consolidar Estados Unidos sin descuidar Francia y México, para apoyar al comercio y la hostelería en primavera y verano con propuestas que alarguen la estancia y eleven el ticket, para extender la experiencia al anillo occidental y al corredor comercial–industrial donde los servicios del viaje tienen tracción, para mejorar idiomas y señalética en los puntos calientes y para fidelizar a una comunidad de residentes extranjeros con alto gasto recurrente.