La Casa de la Lectura muestra lo abstracto de las plantas Casa de la Lectura. / Antonio de Torre La exposición fotográfica de Nieves Dueñas permanecerá abierta al público hasta el 1 de septiembre EL NORTE Segovia Domingo, 11 agosto 2019, 12:56

Las formas abstractas que esconden las flores y árboles es el tema de la exposición 'Naturforms' de Nidll. Nieves Dueñas que hasta el 1 de septiembre se puede presenciar en la Casa de la Lectura. A través de una decena de fotografías la artista visual trata de mostrar otra visión de flores y árboles de distintos países retratados. Para ello, los extrae de su contexto e incide en ellos la luz para poner en relieve las distintas materias de las que están hechas y que generan formas abstractas y conceptuales que suelen escapar al ojo humano.

«Mi trabajo como artista visual se centra en una búsqueda dentro de la realidad que me rodea de aquellos elementos o escenas que, pasando desapercibidos en el caminar de mi vida diaria, se interponen en ella y desde su silencio me comunican, me cuentan una parte de la historia vivida y de la historia de aquellos que pasan a mi lado», explica Nidll. Nieves Dueñas, artista multimedia formada en comunicación audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid.

La exposición individual Naturforms se podrá ver con entrada libre hasta el 1 de septiembre, en el horario de apertura de la Casa de la Lectura durante el verano, de jueves a sábados de 9 a 15 horas; y los domingos de 9 a 14 horas.