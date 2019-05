Carlos Rod: «Hay más personas que quieren publicar que lectores» Carlos Rod, de La Uña Rota. / Antonio Tanarro CARLOS ÁLVARO Segovia Domingo, 5 mayo 2019, 13:47

La editorial La Uña Rota nació en Segovia, en octubre de 1996, con la vocación de publicar a autores vivos y noveles para, con el tiempo, editar también obra de autores y artistas consagrados, algunos de ellos considerados clásicos, traducidos por traductores de reconocido prestigio. Recuerda Carlos Rod, responsable de la editorial, que entonces no existía el concepto de 'editorial independiente', título que no le gusta mucho. «Nuestro eslogan –apunta– es editorial dependiente de lectores independientes. Al fin y al cabo, se depende de tantas cosas...».

Bajo esas premisas nacieron Los Libros Inútiles, colección de pequeño formato que sirvió de sello para introducirse en el mercado editorial. «Con el tiempo hemos ido creciendo y cambiando el modelo, aunque a mí siempre me ha llamado la atención la parte 'amateur' del negocio. Ahora publicamos diez u once títulos al año. En el mundo del teatro, por ejemplo, también hemos conseguido un reconocimiento nacional e internacional, pues distribuimos en Latinoamérica con autores muy reconocidos; y editamos poesía, ensayos, narrativa a veces experimental... Tenemos un público que valora lo que sacamos y nos va siguiendo».

Rod admite la existencia de una cierta ansia por publicar: «Recibimos muchísimas solicitudes y originales. Hay mucha gente que quiere publicar, más gente que quiere publicar que lectores... Y esto que digo se podría demostrar». En este sentido, La Uña Rota es fiel al catálogo: «Nos gustaría publicar cosas de aquí, de Segovia, porque se nos ve como a gente de fuera cuando somos todos de aquí, pero no publicar cualquier cosa. Si no se ajusta al catálogo no tiene sentido».

Ese deseo de publicar empuja a los autores a la autoedición, fórmula de la que Rod desconfía: «Se está desbocando y tiene una vertiente demasiado 'amateur'. Las editoriales de autoedición prestan un servicio de maquetación, diseño e impresión, pero no distribuyen, por mucho que digan. Siempre prometen un más allá, pero no llegan más allá».