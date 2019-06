Los carbonerenses honran a la Virgen del Bustar en su romería

La alcaldesa de Carbonero el Mayor, María Ángeles García, está en funciones. Pero el próximo sábado volverá a jurar el cargo porque su candidatura ha sido la más votada en el pueblo. Así que repetirá cuatro años más la presencia destacada en todos los actos en honor a la patrona de la localidad, la Virgen del Bustar, como hizo este sábado durante la romería (cada año el tercer día de Pascua de Pentecostes), primero en la misa de la mañana y, por la tarde, en el rosario, el final de la novena y la procesión en la que se situó junto a la carroza. Y bailó las jotas ante la imagen de estilo bizantino. Es la tradición ante la Virgen carbonera. Y como cada año, miles de personas, entre carbonerenses y vecinos de toda la comarca y de toda la provincia, acuden a la pradera de la ermita del Bustar, al lado del río Pirón, para festejar a la Virgen, hasta casi llenar el camino desde el pueblo y con cientos de automóviles estacionados al lado.

La tradición no es una sino varias en esta romería de la que los cronistas no tienen noticia cierta de su comienzo. Si hay constancia de que las cuentas de los mayordomos comienzan en 1553, y la historia local a transmitido de una generación a otra las costumbres relacionadas con la fiesta, como la formación de castillos humanos, torres que forman los jóvenes para honrar a la patrona no tan altas como los castells catalanes, sin un momento concreto, más bien hacia el final de esta manifestación religiosa y popular, de forma casi improvisada en esta larga procesión que dura siempre, año tras año, alrededor de tres horas, con salida de la ermita del Bustar y vuelta al templo, sin que dejen de sonar dulzainas y tamboriles y sin parar de bailar los vecinos, la corporación municipal y los visitantes. No llegó el fotógrafo a los castillos, pero por tradición seguro que se hicieron y finalizaron como siempre, con tres '¡Viva!

Con tal aglomeración de gente hay pequeños incidentes, por fortuna sin importancia. Pero llamó la atención que echara humo una olma muerta situada junto al camino de la ermita, problema resuelto por los bomberos y los voluntarios de Protección Civil de Carbonero.

La fiesta continuó hasta bien entrada la noche. Como manda la tradición. Tuvieron el protagonismo debido los comisarios, mayordomos y priostes de 2019, elegidos el 8 de mayo en la fiesta de San Miguel: Javier Pajares Torrego y Ana María García Herranz, Enrique García Herranz y Pilar Antón Montes, Mario González Arribas y Esther Gómez Ortega, y Ricardo de Andrés Llorente y Elena Arévalo Migueláñez, como manda el canon, cuidando la imagen de la patrona, tocando las campanas y abriendo las puertas de la ermita. Terminó la romería. Carbonero ya desea que lleguen las fiestas del 7 de septiembre y que salga de nuevo la procesión de la Virgen carbonera.