Las mil caras de la esclerosis múltiple

Mariano Fraile salió con su mujer, Sonia, en la comparsa de carnavales de San José hace siete años. «Precisamente ese día no me tomé nada, pero estaba cansado», recuerda. En la vuelta a casa, por las escaleras del Salón, se tuvo que agarrar a su entonces novia, que le abroncó: «¡Fíjate cómo te has puesto! ¡No se te puede dejar solo!» Él defendía sin éxito su sobriedad: «A mí no me engañas, el rato que no he estado contigo te habrás tomado unas copas». El brote de esclerosis múltiple le hacía interpretar el paso del borracho como si fuera un actor de método.

Ese es el rostro que tomó en él lo que los expertos llaman la enfermedad de las mil caras, por su difícil diagnóstico y la afectación individual. Él se rebeló a su circunstancia y hoy es marido, padre, taquillero, presidente de la comunidad de vecinos y dirige desde enero la Asociación Segoviana de Esclerosis Múltiple, que estuvo al borde de la disolución.

Su historia empezó el otoño anterior mientras trabajaba en un supermercado. Este pintor mañoso sentía un hormigueo en la mano izquierda y se le caían los botes. Lo cuenta con humor: «Los compañeros me decían, ¡Nos vas a dejar sin prima! Y yo respondía, 'si es que se me patinan. Seguro que me los estáis dejando así'». Acudió al servicio de Traumatología e iba a ser operado del túnel carpiano –tenía hasta el preoperatorio hecho– hasta que un fisioterapeuta le mandó a Neurología y le diagnostican a través de la punción lumbar.

Equilibrio, vista, pulso

La enfermedad parte del ataque del sistema inmune a la mielina, una sustancia que protege a las fibras nerviosas. Mariano tenía un brote que afectaba al equilibrio, la vista o el pulso. El periodo más habitual en el que surge es de los 27 a los 33 años. Él, entonces con 28 años –ahora tiene 35– estaba en el ojo del huracán. El 70% de los casos se producen entre los 20 y los 40. Su esposa Sonia ilustra el sentimiento. «Te pasa en el momento en el que vas a decidir qué hacer con tu vida». Son la típica pareja de toda la vida.

Un año antes se habían comprado una casa en Valverde del Majano en un segundo sin ascensor. «¿Quién piensa con nuestra edad en eso?», se pregunta. Se iban a casar dos meses después. «Yo veía que iba a peor y la dije; somos jóvenes, yo te quiero muchísimo y tienes mucha vida por delante. Continúa tu camino», confiesa Mariano. Ella negó rotunda. Y la pareja que aparecía en las mismas fotos cuando tenían seis años se casó el 25 de junio de 2011.

Sonia se pasó su primer embarazo rezando para no dar a luz un martes

Diagnosticado el daño, empezaron los tratamientos. Y costó dar con el indicado. Mariano aceptó uno genérico que consistía en un pinchazo semanal para evitar un nuevo brote. Se lo ponía todos los martes y le generaba una gripe que le postraba en la cama con 40 de fiebre. Así que Sonia se pasó su primer embarazo rezando para no dar a luz un martes. Cambió de fórmula y se toma un inmunodepresor en forma de pastilla. Para comprobar si era apto tuvo que ingresar en la UVI porque era un deportista habitual y su mínimo de pulsaciones (42) podría descartarle.

Dejar el deporte fue un peaje muy duro. Se sorprende con sus progresos; pero no puede partir un filete o atarse las zapatillas. Las camisas han pasado al fondo del armario porque abrochar un botón es un infierno, cuando viste a su hijo opta por el chándal para evitar el botón del pantalón vaquero. «La enfermedad es un reto diario y si hoy no puedo hacer una cosa me esfuerzo para hacerla mañana.

Lo que más me ha ayudado es haber tenido a Guillermo; él estaba empezando a vivir y yo tenía que empezar otra vez a aprender todo con él». Siempre llevaba la silla de paseo porque le servía como andador y ha asumido que hay cosas que no puede hacer con la mano izquierda. Empana los filetes del niño porque así puede partirlos con el cuchillo y acepta que tiene que dar cuatro paseos para poner la mesa.

«La enfermedad es un y si hoy no puedo hacer una cosa, me esfuerzo para hacerla mañana» mariano, afectyado de esclorisis múltiple

Hasta aprendió a montarse en una bicicleta elíptica. Sonia reconoce su esfuerzo: «Siempre ha sido el impulsor. Cuando le hacíamos todo, te decía: 'que me estáis haciendo tonto'. Y discutimos siempre cuando le digo 'ten cuidado que se te va a caer…' Y hace el huevo frito aunque se le rompan cinco. Esa cabezonería le ha ayudado mucho».

ASGEM tiene 103 socios, unos sesenta de ellos afectados por una enfermedad que tienen unas doscientas personas en la provincia. Mariano les anima a romper la barrera que él mismo derribó. «Yo al principio no quería encontrarme a gente peor que yo y ver cómo voy a acabar», admite. En la asociación hay tetraplejias, brotes parecidos al párkinson o problemas visuales y de memoria; «pero luego ves que a cada uno le afecta de una manera y es importante saber que no estás solo».

El servicio de Neurología del Hospital informa a los pacientes de su existencia y la asociación tiene carteles desplegados en su sala de espera.

Objetivo: recuperar el psicólogo

La asociación se fundó el 15 de marzo de 2012 con el impulso de José Antonio Callejo, el primer presidente, por traer a Segovia los servicios para los que él tenía que desplazarse. El cargo acaba siendo temporal casi por consejo médico –el estrés es muy perjudicial– y la asamblea se encontró el año pasado sin presidente y con más gastos que ingresos. La asociación recauda fondos a través de subvenciones, carreras, un rastrillo solidario o eventos de repercusión internacional como 'Mójate'.

Para ajustar sus cuentas tuvieron que prescindir del psicólogo y una de las fisioterapeutas, un recurso fundamental para las fibras nerviosas; mantienen una fisio y talleres como yoga, pilates o piscina. Buscan aportaciones en empresas de la provincia y Mariano cree prioritario recuperar al psicólogo para explicar la enfermedad a paciente y familiares.

«Intento que lo lleven bien, porque si un día me pongo peor quiero que vayan asimilando» silvia pasarón, afectada de esclerosis múltiple

La desaparición era un escenario muy real y él se ofreció para ayudar y Sonia lo resume así: un día vocal, al siguiente secretario y al otro presidente. «Nadie asumía esa responsabilidad; pero yo quería que siempre hubiera un sitio donde podamos acudir. Así que ya que me metí, de perdidos al río».

El humor es clave

La secretaria de ASGEM, Silvia Pasarón, resume esa filosofía: no decir nunca que no por si llega el día en que la decisión ya no sea posible. Por eso participa en cinco asociaciones distintas. Su diagnóstico llegó en el tiempo de descuento, ya con 40 años, tras un masaje en el que se le durmió el estómago. La resonancia que pretendía descartar la hernia discal dio con el problema medular. Tuvo varios brotes de movilidad en los que perdía la sensibilidad de cintura para abajo durante unos quince días. Celebra llevar medio año sin incidentes.

«La primera idea que se te pasa por la cabeza es la silla de ruedas. Luego lo vas rodando, te frenan los brotes y dices que no, que no me va a parar. Me involucro más en todo y siempre digo, 'si un día me quedo parada me ponéis al sol, como las plantas, y me habláis', dice entre carcajadas. Porque el humor es clave. «Lo tienes que buscar porque te sujeta».

Silvia, de 44 años, está casada y tiene dos hijas, de siete y once años. La pequeña es empática; se pone mala cuando mamá enferma; la grande se ofrece como bastón. «Intento que lo lleven bien porque si me pongo peor, quiero que lo vayan asimilando».

Mientras ellos hablan en su sede del Hogar de Personas Mayores de San José, los bancos de la avenida de la Constitución están muy cotizados. «La asociación tiene buena accesibilidad, pero el aparcamiento y la movilidad son complicados», pone de manifiesto Silvia, quien valora positivamente la remodelación de la vía, que tuvo una segunda fase por el asentamiento del asfalto. «Con la Guardia Civil delante, es una calle muy tranquila; lo único, el jaleo a veces en La Alhambra».

Mariano, vecino de San José desde pequeño, habla de un barrio cercano: «Es un entorno muy familiar con muy buena gente, siempre nos juntamos todos. Por muchas habladurías, convivimos muy bien», apostilla.

Un mal degeneraitvo

La enfermedad es degenerativa y las investigaciones en animales y en pacientes avanzados priorizan controlar los casos más graves y tratar el resto. Silvia expone y acepta una estimación de su esperanza de vida de unos veinte años menos.

«Lo vemos muy lejos y no nos asusta. Estos es una lotería, y todavía sigo teniendo suerte» silvia pasarón, afectada de esclerosis múltiple

«Rezo porque no me quiten el habla, no me deje ciega… esto es la lotería y todavía sigo teniendo suerte. Si tengo que llegar a los 60, que sea con buena calidad de vida. Lo vemos muy lejos y no nos asusta. Y si el médico te dice vida normal, pues caña. Lo bueno es que la cogorza sale más barata».

Mariano coincide: «El día que llegue, que me quiten lo 'bailao'». Se esfuerza por jugar al fútbol con Guillermo, que quiere tirar tiros hasta el anochecer. Y por Elsa, su bebé de dos meses que no rechista en su carrito durante más de una hora. «La enfermedad está muy presente en el día a día pero seguimos nuestro proyecto», concluye su esposa. La familia valiente no se rinde.