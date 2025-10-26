Capistas de toda España eligen Segovia para ensalzar la 'pañosa'

El Norte Segovia Domingo, 26 de octubre 2025, 17:15 Comenta Compartir

El Encuentro Nacional de la Capa Española ha elegido Segovia como anfitriona del congreso de asociaciones y cofradías de amigos de esta tradicional prenda, que reúne a cerca de quinientas personas que lucen por las calles y plazas con orgullo, donaire y gracejo la 'pañosa' de la que presumen quienes la portan a lo largo y ancho del país de la mejor manera posible, «manteniéndola sobre los hombros para pasearla con libertad de movimientos con el estilo que nos caracteriza», tal y como ha destacado en la bienvenida a los participantes Juan Antonio Gozalo de Apellniz, presidente de la Asociación Cultural Amigos de la Capa de Segovia.

Este encuentro coincide en el calendario con la festividad de San Frutos, patrón de la ciudad que acoge a los capistas llegados desde distintos puntos de España. El congreso y la convivencia de estos días aspiran a «engrandecer esta tradicional prenda y señorearla con la vistosidad que ello comporta», apunta Gozalo de Apellniz.

Los defensores de este patrimonio textil enarbolan la herencia de una prenda que trasciende modas y generaciones, como ha señalado el alcalde de la capital segoviana, José Mazarías, en el saludo a los asistentes al encuentro nacional. En la misma línea, el presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel de Vicente, alaba a los capistas su custodia de una tradición y costumbre para proteger su identidad frente al paso del tiempo.

