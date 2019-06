La cantera musical de Cuéllar saca a las calles de la villa todo su potencial El grupo de percusión, en su actuación en la plaza de Los Coches. / M. R. La Escuela Municipal Cecilio de Benito celebra su audición de fin de curso abierta al público y su tradicional paseo musical MÓNICA RICO Cuéllar Martes, 25 junio 2019, 12:27

La cantera musical de Cuéllar, personificada en los alumnos de la Escuela Municipal de Música Cecilio de Benito, sacó durante el fin de semana a la calle todo su potencial. Con distintas actividades, como la audición de fin de curso o el paseo musical, lograron como cada año un gran éxito de público que llenó el centro de la villa dispuesto a disfrutar de sones y ritmos. El centro municipal de estudios musicales cuenta con cientos de alumnos de todas las edades que cada año trabajan con una gran variedad de disciplinas y estos días, coincidiendo con la celebración del Día de la Música y a la vez el fin de curso, muestran todo lo aprendido durante los últimos meses.

La primera de las actividades fue el pasado jueves 13, el encuentro de canto y karaoke. Este año se trasladó al Centro de Día de Personas Mayores y acudió gran cantidad de público. Los alumnos de Música y Movimiento realizaron una pequeña actuación ante sus familiares el jueves, y el viernes los alumnos de muchas otras asignaturas llenaron la iglesia de San Francisco con sus ritmos en la audición fin de curso.

Pero si hay una cita especial para alumnos, padres y profesores es el paseo musical. Es uno de los momentos más esperados de la semana dedicada a la música en Cuéllar, tanto por los estudiantes como por el resto de los vecinos; el domingo, los alumnos ofreciero un agradable paseo por el centro de la villa, cargado de ritmos y melodías para deleite de los asistentes.

Las actuaciones comenzaron en la puerta de la Escuela Municipal de Música. Primero los más pequeños, los alumnos de Música y Movimiento y preparatorio a Lenguaje Musical, que cantaron algunas canciones y realizaron una coreografía conjunta. También en ese punto se escucharon las armonías del piano y las guitarras con las voces de los estudiantes de Canto.

En la misma calle, unos metros antes de llegar a la plaza de Los Coches, llegó el turno de la actuación de los alumnos del Taller de Paloteo, que abrieron su exhibición con la pieza denominada 'La Palmina' y la cerraron con la danza de 'Las Panaderas'. Luego, los sonidos del grupo de dulzainas de la Escuela guiaron al público hasta el corazón de la plaza de Los Coches, donde esperaban ya los alumnos de percusión.

Tamborrada

Una vez en el lugar, el público pudo apreciar los sonidos que sacan los percusionistas de la marimba con un solo, un dúo, y después con este instrumento acompañado con los sonidos de la batería. A continuación, los alumnos de Percusión realizaron una exhibición con una pequeña batukada o tamborrada, para mostrar los distintos ritmos aprendidos a lo largo del curso.

De nuevo sonaron las dulzainas, que en esta ocasión adentraron al público con sus ritmos folclóricos y tradicionales en la calle Parras, donde destacaron las interpretaciones de los alumnos de flauta travesera, clarinete y violín. En todos los casos los músicos fueron rodeados por gran cantidad de espectadores que aplaudieron todas las piezas de la tarde más musical de las que se viven en la villa durante el año.

Para finalizar el paseo, de nuevo sonaron las dulzainas, que llevaron al público de regreso a la plaza de Los Coches. Allí los alumnos de Viento Metal y de otros instrumentos y especialidades se unieron en el conjunto instrumental The Big Band Theory para interpretar temas de grupos tan conocidos como Guns and Roses o Jacksons Five.

Audiciones

Aunque a través del paseo musical los alumnos ya dan buena muestra de sus habilidades con los instrumentos, no será la última vez que lo hagan en junio. A lo largo de los días que restan del mes son aún muchas las citas que tienen por delante. Ayer mismo, los de Clarinete y Violín realizaban una audición en la sede de la Escuela Cecilio de Benito, y después les llegaba el turno a los de Dulzaina, Tamboril y Paloteo, que hicieron su exhibición en Tenerías. Hoy será el turno de los alumnos de Percusión, que mostrarán su buen hacer en el aula de clases colectivas a las seis de la tarde. Luego, a las 20:00 horas, el escenario se trasladará a la sala Alfonsa de la Torre, donde actuarán los alumnos de Piano, Flauta y Pulso y Púa.

Mañana, a partir de las 19:00 horas, los alumnos de Guitarra ofrecerán su concierto en la sala Alfonsa de la Torre. Una hora después serán los de Conjunto Instrumental, Oboe, Viento de metal y Saxofón los que realicen su audición, aunque lo harán en Tenerías. La semana de la música concluirá el jueves con una jornada de puertas abiertas de la banda municipal, que será a las 20:30 horas en el aula de clases colectivas de la Escuela de Música.