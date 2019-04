El candidato de Podemos a la Alcaldía constata «el mal estado» de calles y aceras en varios barrios Candidatos de Podemos, en Hontoria. / El Norte La formación morada se compromete a hacer de la participación ciudadana «una forma de buen gobierno» EL NORTE Segovia Lunes, 8 abril 2019, 11:43

El candidato de Podemos a la Alcaldía de Segovia, Guillermo San Juan, constata «el mal estado de calles y aceras, los problemas de movilidad y la falta de espacios deportivos y comunitarios» en numerosos barrios de Segovia. Durante la última semana, el equipo #SegoviaEnMarcha de Podemos ha estado recogiendo las necesidades y demandas de los vecinos de Madrona, Hontoria y del recinto amurallado, y San Juan la lamentado el «déficit de inversiones públicas en los últimos años, en la mayoría de los barrios y la ausencia de un modelo definido de ciudad que marque las prioridades a medio plazo».

En el caso de Madrona y Hontoria, las demandas llevan consigo, según la formación morada, «una coordinación competencial entre administraciones por su naturaleza de núcleo de población anexo al área urbana de Segovia». Las demandas de los vecinos de Madrona se centran fundamentalmente en el trazado de calles y ausencia de aceras, en puntos negros de seguridad vial, los déficits en asfaltado y urbanización en amplias zonas de la localidad, barreras arquitectónicas y la necesidad de modernización de las infraestructuras de canalización de aguas y de la depuradora. Por su parte, en Hontoria, las propuestas y necesidades pendientes del vecindario se centran, entre otras, en la ampliación del puente de Hontoria, en el diseño de una vía verde paralela a la carretera hasta Segovia y en desarrollar las potencialidades del llamado Prado de la Sarna como espacio de encuentro, recreativo y deportivo para la localidad.

Recinto amurallado

Según los representantes de Podemos Segovia, en la reunión con miembros de la Asociación de Vecinos del Recinto Amurallado (Avras), se evidenciaron importantes carencias de servicios relacionadas con el vaciamiento demográfico que el casco antiguo viene experimentado durante los últimos años. Podemos subraya el «impacto negativo» que el turismo esta generando en la zona por la aglomeración masiva de turistas, el aumento del ruido y la desaparición del pequeño comercio orientado al vecindario. También expresa la formación morada la preocupación por la movilidad y la accesibilidad en el barrio, la burbuja de alquiler en el mercado de la vivienda, los apartamentos turísticos, la expansión incontrolada de pisos de estudiantes y la devaluación de zonas en la periferia de los principales circuitos turísticos.

Guillermo San Juan hizo balance tras las reuniones vecinales: «Nos preocupa que nos digan que el Ayuntamiento les oye, pero no les escucha y que solo en raras ocasiones sus propuestas se convierten en realidad. Para para nuestro equipo, el ingrediente básico de la participación es la escucha, no se puede gobernar sin escuchar de manera activa. Nuestro compromiso con la gente es gobernar escuchando, porque la participación ciudadana no es un eslogan es una forma de buen gobierno».