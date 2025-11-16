«En otro campo al descanso nos habrían pitado»

El Norte Segovia Domingo, 16 de noviembre 2025, 21:48 Comenta Compartir

Iñaki Bea, entrenador de la Gimnástica Segoviana, mostró su satisfacción por la victoria por 1-0 ante el Langreo y por el liderato, pero insistió en la necesidad de corregir errores para no sufrir tanto en los partidos disputados en La Albuera. Tras el encuentro, el técnico recordó que el equipo había sido avisado en duelos anteriores y reclamó más atención en la gestión del balón.

«Estamos contentos con el resultado. Creo que hemos empezado muy bien el partido, hemos tenido ocasiones y donde somos mejores es corriendo al espacio, por eso jugamos 4-4-2», explicó. No obstante, admitió dificultades cuando el equipo debe atacar en estático. «El fútbol posicional nos cuesta», reconoció.

Bea se detuvo en las pérdidas de balón como uno de los principales problemas a corregir. «Venimos en preaviso del día del Burgos: las contras, no vamos a perder balones, vamos a acabar jugadas, vamos a ir a los espacios donde nos gusta ir. No puede ser que estemos sufriendo noventa minutos en un partido», afirmó. Recordó que ante Valladolid Promesas y Rayo Cantabria los errores en entregas sencillas ya costaron goles. «Eso es lo que tenemos que corregir. Feliz por el resultado, pero tenemos que hacer autocrítica y después de una victoria es mucho más fácil», resumió.

Sobre el gol del triunfo, el entrenador reconoció el componente de fortuna, después de que un rebote en Ivo acabase en vaselina sobre el portero rival, pero destacó que el equipo también había generado ocasiones en otros partidos sin ese premio. «Muchas veces lo importante es que llegamos mucho al área. Tenemos que ser más eficientes y, sobre todo en los últimos minutos, ir más al espacio, al córner, perder tiempo y ser más competitivos. Hemos conseguido el 1-0, vamos a guardarlo», indicó.

Respecto al liderato, Bea habló de «responsabilidad» pero restó importancia a la clasificación en estas fechas. «La responsabilidad siempre está ahí. Hemos generado una ilusión y ahora tenemos esa presión, bendita presión. Sé que somos líderes, pero no me permito pensar si lo somos o no; ya estoy pensando en La Coruña y en cómo mejorar», dijo.

El técnico insistió en que el equipo debe ser «más práctico» y sacar mayor rendimiento a su estilo. «Tenemos que provocar más córners, porque por nuestra manera de jugar y por la actitud de los jugadores tenemos un grupo bestial», dijo. Destacó la aportación de los suplentes. «Hay tres cambios, los que salen lo hacen con buena cara, nos ayudan y nos ganan el partido. Tenemos un grupo increíble y tenemos que ser más competitivos e inteligentes», añadió.

De cara al próximo desplazamiento a A Coruña, Bea definió al rival como un equipo que «juega muy bien» y que viene de una amplia victoria. «Lo vamos a analizar esta semana, pero estoy convencido de que estaremos a la altura si hacemos las cosas bien y sabemos qué hacer», apuntó.

Por último, Bea agradeció el apoyo de los aficionados en una tarde fría y con cerca de dos mil espectadores en La Albuera. «En el descanso les he dicho a los jugadores que, en otro campo, nos habrían pitado mucho, porque en la primera parte ellos nos han metido miedo. Aquí, en los malos momentos, en vez de escucharse un runrún se oyen palabras de ánimo, y eso suma», concluyó.