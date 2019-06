El calor devuelve el baño al Pontón, que sigue sin medidas de seguridad Dos personas se adentran sobre una tabla, ayer. / A. de Torre El Ayuntamiento del Real Sitio desaconseja la práctica y pone de relieve el peligro que entraña EL NORTE Segovia Lunes, 3 junio 2019, 20:26

El termómetro ha superado los treinta grados en la capital y en los pueblos de la provincia y el Pontón Alto ha recibido este fin de semana a los primeros bañistas de la temporada. No es aconsejable bañarse en este embalse, pues sigue careciendo de medidas de seguridad, no tiene socorristas y entraña muchos peligros. «Me preocupa muchísimo –afirma el alcalde de La Granja, José Luis Vázquez–, pero solo me queda desear que no acontezca nada que luego podamos lamentar». Todos los años el Ayuntamiento repite el mismo mensaje. «No es competencia del Ayuntamiento del Real Sitio poner socorristas, pero todo sigue igual. En la medida de lo posible, el Ayuntamiento clama todos los veranos para que nadie se bañe, porque no hay medidas de seguridad. Aun así la gente lo sigue haciendo», añade Vázquez.

El alcalde no ve mal que la gente acuda a la playa del Pontón y se refresque los pies o la cara, pero el baño es una actividad peligrosa. «Todo el que se introduce y practica la natación en el Pontón Alto está poniendo en peligro su vida porque corre muchos riesgos. Es un sitio peligroso para esa práctica. De hecho, ya ha habido casos que lamentar».