La ola de calor deja calima y máximas superiores a los 37 grados en la capital

La primera ola de calor «tardía» del verano que afecta a toda la Península y al territorio insular se hizo notar ayer en la capital con temperaturas que alcanzaron los 37,2 grados, una máxima que no se registraba desde el 18 de junio de 2017. Además, según recogió Adrián Escobar en su página Meteosegovia.com, los cielos presentaban un color blanquecino debido a la presencia de calima. Las temperaturas continuarán en valores significativamente altos durante la jornada de hoy, con máximas de 37 grados y mínimas de 21, por lo que son consideradas tropicales. A partir del sábado descenderán de forma gradual hasta el miércoles, cuando se espera una máxima de 32 grados, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La Subdelegación del Gobierno ha emitido unas recomendaciones para evitar problemas con esta primera ola de calor del verano. Las autoridades aconsejan hidratarse, refrescarse y tener un cuidado especial sobre todo con las personas mayores, niños y enfermos. También es aconsejable no abusar de la cafeína ni del azúcar; permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados; reducir los esfuerzos físicos entre las 12 y 17 horas; no practicar deportes al aire libre en estas horas; usar ropa clara, ligera, holgada y que deje transpirar; no dejar nunca a nadie en un vehículo estacionado y cerrado; hacer comidas ligeras y conservar las medicinas en un lugar fresco.