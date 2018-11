Calor barato, ecológico y de calidad

Imagen aérea de las dos plantas. / Naturpellet Naturpellet aumenta un 50% su producción en apenas cuatro años de existencia y marca el auge del mercado de la biomasa EL NORTE Valladolid Viernes, 2 noviembre 2018, 08:23

El buen momento de Naturpellet, que en apenas cuatro años de existencia se dispone a aumentar un 50% su producción, parte de una mayor conciencia ecológica en la sociedad y de una inestimable oportunidad económica. Maria José Tapia, la directora de comunicación de la empresa, detalla los orígenes. Pallet Tama, la compañía matriz, empezó como empresa muy pequeña. «A medida que el mercado de los 'pellets' [combustible granulado de madera] fue creciendo, nos dimos cuenta de la necesidad de tener una línea de aserrado propio para poder sacar nuestras materias primas. Con los cambios de precios que había en el mercado, era la forma de garantizarnos que siempre íbamos a mantener una estabilidad».

Al mismo tiempo que el aserradero fue creciendo, el producto que antes vendían también lo fue haciendo y la duda estaba sobre la mesa, pues estaban llegando a un mercado en el que no había una salida clara a ese subproducto. «Podíamos encontrarnos en un escenario de mucha rentabilidad para el aserrado o que fuera un problema venderlo, así que se nos ocurrió poner una planta de 'pellet' para utilizar nosotros mismos ese subproducto, procesarlo y darle una salida en un mercado que ya estaba despuntando», explica Tapia.

A ello se une el auge de la biomasa, gracias a una mayor conciencia ecológica y al impacto de las emisiones de CO2. Además, Castilla y León dispone de una de las masas forestales más importantes de Europa, un preciado recurso a aprovechar. «Estamos hablando de un combustible para calefacción absolutamente local, que paga impuestos, y el ahorro con una instalación de biomasa es de más del 50% respecto al gasoil», explica Tapia, en referencia al auge en los precios de los combustibles fósiles. Cada vez hay más adeptos; muchas son instalaciones de apoyo como una estufa en el salón, pero ya hay un número considerable de calderas que surten a las casa de agua caliente o calefacción a través de la biomasa. También ha mejorado la distribución y hay muchas cisternas que reparten 'pellet' y lo descargan en casa, al igual que ocurre con el gasoil. «Es una solución igual de cómoda y con un ahorro muy grande», resume.

Gran calidad

El 'pellet' es, además, de gran calidad gracias al entorno más cercano, pues la madera empleada es de pino totalmente descortezada, por lo que la suciedad -que en la combustión se traduce en cenizas y averías- queda eliminada. El pino es una madera muy buena para la combustión porque no tiene cloruro -por tanto no corroe la instalación- y casi no hace cenizas porque tiene un contenido mineral muy bajo. «Lo que el cliente percibe en su casa es que le dé calor y no le dé mucho trabajo a la hora de limpiar las cenizas. Y en eso el pino tiene una gran relación».

La empresa ha sumado recientemente a su acreditación EN PLUS A1, el más valorado en España -la empresa plantea límites aún más restrictivos- otros tres: DIN Plus -un certificado similar, más valorado en Alemania-, el PEFC, que acredita que la madera esté trabajada de forma sostenible -el monte se explota de forma sostenible y, si compran madera, hay una cadena de custodia- y el de Calidad Rural Mar de Pinares, de Responsabilidad Social Corporativa, por el funcionamiento interno de la planta y trato a los empleados.

La empresa está ampliando desde junio su producción anual un un 50%, desde las 40.000 toneladas a las 60.000. «Este mercado está tan en auge que de las 40.000 toneladas con las que salimos este año, está ya todo vendido y teníamos que ampliar. Sí es verdad que la planta debía ser ampliada en algún momento, no esperábamos que fuese tan pronto. Es una ampliación grande, pero al final el mercado te lo demanda. Es un mundo absolutamente cambiante; o te mueves o caducas», subraya Tapia. La empresa tiene ahora mismo 15 trabajadores y la planta de Sanchunuño está muy mecanizada: funciona 360 días al año ininterrumpidamente a tres turnos. En la empresa matriz hay más de 100 empleados. «Si logramos hacer toda la ampliación, hará falta gente en todas las empresas. Nosotros queremos contribuir a que el éxodo rural disminuya y a que esta zona crezca como se merece. Que la gente vea que esto tiene mucha potencial y quiera quedarse aquí», resume la directora comercial de una empresa que se define como una gran familia.

Datos de la empresa:

Naturpellet

Salida 60, A-601 40297 Sanchonuño (Segovia)

921160188-921160311

naturpellet@naturpellet.es

www.naturpellet.es