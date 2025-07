Otras calles como Padre Claret en el centro de Segovia: «Está destrozada»

Quique Yuste Segovia Jueves, 10 de julio 2025, 08:07 Comenta Compartir

La avenida Padre Claret no es la única calle del centro de Segovia en la que los baches y hundimientos ponen a prueba las suspensiones ... y los amortiguadores de coches y autobuses. Las calzadas de adoquín y los vehículos pesados no suelen ser una buena combinación, como demuestra el estado en el que se encuentra el firme en la calle San Agustín. Esta vía, punto de entrada al casco antiguo de la ciudad desde la cuesta de San Juan, lleva años en un pésimo estado de conservación. En el Ayuntamiento de Segovia son conscientes de ello y tienen un proyecto redactado para su reforma, pero no han fijado una fecha para realizar las actuaciones. Mientras Padre Claret acumula actuaciones de intentos de mejora cada año, San Agustín sigue esperando su momento.

«La vía está destrozada», reconoce el concejal de Obras, Servicios e Infraestructuras y de Comercio e Industria, José Luis Horcajo. Es más, añade que el estado de la calzada «va a ir a peor» durante los próximos meses y años debido a la circulación diaria de cientos de autobuses y de turismos. Por ello, no descarta que el Ayuntamiento de Segovia tenga que actuar de urgencia para reparar alguno de los muchos hundimientos que hay en el tramo comprendido entre el Palacio de la Diputación Provincial y la calle Cronista Lecea. De hecho, a finales de 2023 ya fue necesario intervenir de urgencia durante varios días en el estrechamiento de la calle frente al Palacio de Quintanar. Noticia relacionada Padre Claret iniciará la próxima semana su enésima reparación Por el momento, los planes del gobierno municipal del Partido Popular tan solo pasan por realizar este tipo de actuaciones rápidas y de urgencia. Para una reforma integral, similar a la que se hizo en la cuesta de San Juan en 2018 o la ejecutada -con deficientes resultados- entre octubre de 2022 y mayo de 2023 en Padre Claret, habrá que esperar todavía. El concejal de Obras recuerda que existe un proyecto redactado hace más de un lustro que será necesario actualizar, sobre todo en materia económica. Pero no está previsto que el Consistorio rescate el documento del cajón en el que permanece guardado hasta que finalicen las obras del teatro Cervantes. La reconstrucción de este edificio situado junto a la Casa de los Picos se traduce en el paso diario de camiones por las calles del casco antiguo, una circunstancia que desaconseja realizar cualquier tipo de intervención en el firme de calles como San Agustín. Además, y según Horcajo, los trabajos en el Cervantes van con retraso y acabarán más allá de finales de 2026 o principios de 2027. Otras obras, como las que se llevan a cabo desde hace meses para construir una residencia universitaria junto al Taray o la futura demolición del Policlínico, no afectarían a la intervención en San Agustín. Vía Roma y Santa Eulalia También cerca del casco antiguo se pueden apreciar hundimientos en el adoquín en el tramo superior de la avenida Vía Roma. «Está menos mal. Es un tramo pequeño y no lo tengo como una prioridad», asegura Horcajo. No obstante, apunta que en el futuro está prevista una intervención que afecta al colector en esta zona y no descarta que se pueda aprovechar para intentar mejorar el firme. Ampliar Hundimientos en el tramo superior de la avenida Vía Roma. Antonio de Torre Más alejadas del recinto amurallado están otras calles, también con calzadas de adoquín, que presentan blandones parecidos a los de Padre Claret. Es el caso de las calles María de Pablos Cerezo o San Antón, en el barrio de Santa Eulalia, que además, han registrado un incremento del tráfico tras la peatonalización de Blanca de Silos. «En su momento teníamos pensado haber intervenido primero en María de Pablos pero nos cambió el paso el proyecto con fondos europeos de Blanca de Siilos. Ahora, por el momento, no lo tenemos previsto», asevera el edil.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión