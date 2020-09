El PP califica las obras de Padre Claret como «un nuevo parche» Calzada de Padre Claret tras las últimas obras. / El Norte Pablo Pérez considera que lo que se debería haber hecho es «afrontar de una vez la reforma integral de este tramo» EL NORTE Segovia Martes, 15 septiembre 2020, 11:56

El PP en el Ayuntamiento no comparte la opinión del equipo de gobierno de que el resultado de las obras realizadas para mejorar el pavimento en la zona inferior de la avenida Padre Claret, entre la calle Soldado Español y la plaza de la Artillería, ha sido bueno. Los populares califican la obra como un «nuevo parche» sobre una de las arterias principales de la ciudad, por la que pasan la mayor parte de las líneas del transporte público y que soporta diariamente un tráfico muy intenso.

La formación popular considera que lo que se debería haber hecho es afrontar de una vez la reforma integral de este tramo y más cuando hay un proyecto aprobado desde el mes de abril del año 2019 que cuenta ya con la autorización de patrimonio. No entienden porqué no se ha hecho y lo achacan a la falta de una hoja de ruta clara en el seno del ejecutivo de Clara Luquero. «Actúan más a salto de mata que en base a una planificación y una priorización y eso no es bueno para la ciudad», afirma su portavoz, Pablo Pérez, ya que, a su juicio, «esta política improvisada y de parches acaba costando dinero a las arcas municipales», añadió.

Los más de 20.600 euros que ha costado esta nueva obra, indica el portavoz popular, se suman a la larga lista de costes de los numerosos parcheos que se han tenido que hacer en Padre Claret desde la inauguración del parking en el año 2009. «La vía estuvo mal concebida desde su origen».

Pérez insiste en la necesidad de arreglar de manera integral lo que resta de la avenida y le pide al gobierno de Clara Luquero que no se olvide de ello.