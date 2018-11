El PP califica de «ensayo electoral» los presupuestos participativos Un vecino vota durante la jornada del sábado. / Antonio Tanarro El principal grupo de la oposición critica la «precipitación» del equipo de gobierno y considera «baja» la participación vecinal EL NORTE Segovia Martes, 13 noviembre 2018, 15:12

Al grupo municipal del Partido Popular no le convencen los presupuestos participativos que en 2019 estrenará el Ayuntamiento de Segovia. O al menos, no el proceso que ha seguido el equipo de gobierno socialista. El principal grupo de la oposición asegura que el gobierno municipal de Clara Luquero ha puesto en marcha los presupuestos participativos «de manera precipitada», ya que el momento elegido para llevarlos a cabo no es el más idonéo. «Es un experimento de cara a las próximas elecciones», afirma la viceportavoz popular, Azucena Suárez, que considera que «si el gobierno de Clara Luquero hubiera tenido una intención real de poner en marcha un proceso de presupuestos participativos, lo hubiera hecho desde el primer momento y no ahora, justo cuando está a punto de finalizar el mandato corporativo y en un tiempo récord, lo que pone de manifiesto un claro interés electoral».

El Partido Popular considera baja la participación de vecinos en el proceso (un 4% del total de segovianos que podrían haber votado), dato que para los populares demuestra «la precipitación del proceso seguido» pero también «la falta de información» que ha tenido la puesta en marcha de los presupuestos participativos. Añaden que las propuestas realizadas por los vecinos «han dejado claro que el gobierno municipal socialista no ha sabido dar respuesta con su gestión a las necesidades más básicas de los ciudadanos». Además, recuerdan que varias de la ideas propuestas por los vecinos están recogidas en el plan 'Imagina tu barrio' que el PP presentó el pasado mayo y que fue calificado «carta a los Reyes Magos» por Clara Luquero. «Nuestras propuestas han sido las que han señalado los vecinos», asevera Suárez, lo que en su opinión demuestra que su formación sí ha sabido ver dónde estaban las necesidades reales de los segovianos.

El PP también tienes dudas sobre cómo se van a materializar los proyectos elegidos en los próximos presupuestos del Ayuntamiento. «Ahora es importante ver cómo queda reflejado todo en unos presupuestos que, por otro lado, desconocemos a día de hoy y cuyas inversiones volverán a estar condicionadas por el CAT, que se llevará la partida más elevada, más de dos millones de euros y por el pago de sentencias», señala. Por último, Suárez califica de «prueba» y «ensayo electoral» los presupuestos participativos. «Solo querían ideas de cara al próximo programa electoral», concluye.

Cs pide una reunión

Ciudadanos también ha criticado el modo en el que se han gestionado los presupuestos participativos por parte del equipo de gobierno. María José García Orejana ha calificado el proceso de «chapuza» y ha criticado la previsible reducción de su cuantía, fijada en el acuerdo firmado por Ciudadanos y PSOE en un millón de euros. Precisamente, la portavoz de Cs en el Ayuntamiento ha exigido una reunión con la alcaldesa para solicitar explicaciones a «los previsibles incumplimientos de los veinte puntos del acuerdo de presupuestos» en el que figuraban aspectos como como la auditoría de Urbanismo, el plan integral de remodelación y modernización de los polígonos industriales o el inventario del suelo municipal. Para Orejana, si no se cumple lo pactado «se demostrará que Luquero no tiene palabra y no es apta para seguir al frente de la ciudad».