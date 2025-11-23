Con la tranquilidad de una vida como electricista e instalador, Luis González, alguien que destaca su «mente inquieta», encontró en el herbolario Santiveri una forma ... de participar en un sector que le gustaba y un negocio rentable. Lo encontró en la página de la Federación de Empresarios de Segovia (Fes), el segundo local que abrió su propietaria, Charo de Pablos, que mantiene el original en la plaza de los Espejos de Segovia y sumó el suyo, el de José Zorrilla, hace unos veinte años. Esa trayectoria, con una cartera de clientes estable y la continuidad de dos empleadas, lo compró por unos 35.000 euros en 2022, una cifra que, según sus cálculos, le llevará un lustro amortizar. «Tienes cierta garantía de que te va a seguir funcionando. Si empiezas desde cero, puede salir perfectamente o que al final tengas que cerrar».

Una de las dos empleadas se ha prejubilado. La restante es quien lleva el día a día del negocio. «Buscaba algo como inversión, no para estar yo trabajando en ello». Así ha conseguido una rentabilidad pequeña, pero suficiente para lo que buscaba. «Como autoempleo también hubiese funcionado. No tendrías un gran sueldo, pero vivirías bien».

El traspaso duró unos nueve meses: la parte vendedora acreditó la rentabilidad con los tíckets diarios y la gestoría proporcionó un resumen contable. «No es la cartera de clientes de una agencia de seguros, pero muchos son fijos», señala. Tuvo que renegociar el precio del alquiler, una parte clave, pues el principal factor para la continuidad de cualquier comercio es su ubicación. Otro factor heredado fueron los acuerdos con los almacenes que suministraban el género.

Su filosofía ha sido no arreglar lo que no está roto. «No es que haya subido ventas, pero tampoco han bajado prácticamente. Está bastante estable». Ayuda la cara visible de su empleada, que lleva allí desde que nació la tienda. «Sigue siendo el alma del herbolario», afirma. El nexo entre propiedades. «En el comercio de proximidad, quien esté al frente fideliza mucho. Si por lo que sea decide irse, te puedes quedar un poco colgado».

Por eso no teme repetir la experiencia, eso sí, con garantías. «He preguntado por algún otro traspaso, pero la rentabilidad que tenían no era muy buena en relación con lo que se pide. Como ha sido el negocio de toda su vida, ponen el precio como si fuese parte de su alma».