Luis González, en el herbolario que regenta. Antonio Tanarro
Luis González | Empresario segoviano

«Buscaba algo como inversión, no para estar yo trabajando en ello»

Segovia ·

Luis González compró el herbolario Santiveri y está atento a otras ofertas: «La rentabilidad que tienen no es muy alta en relación con lo que se pide»

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Domingo, 23 de noviembre 2025, 14:30

Con la tranquilidad de una vida como electricista e instalador, Luis González, alguien que destaca su «mente inquieta», encontró en el herbolario Santiveri una forma ... de participar en un sector que le gustaba y un negocio rentable. Lo encontró en la página de la Federación de Empresarios de Segovia (Fes), el segundo local que abrió su propietaria, Charo de Pablos, que mantiene el original en la plaza de los Espejos de Segovia y sumó el suyo, el de José Zorrilla, hace unos veinte años. Esa trayectoria, con una cartera de clientes estable y la continuidad de dos empleadas, lo compró por unos 35.000 euros en 2022, una cifra que, según sus cálculos, le llevará un lustro amortizar. «Tienes cierta garantía de que te va a seguir funcionando. Si empiezas desde cero, puede salir perfectamente o que al final tengas que cerrar».

