En busca de ayuda para Cuba Efectos del tornado en el barrio de Santos Suárez, en la ciudad cubana de La Habana. / El Norte Lourdes Molter, una cubana afincada en Cuéllar desde hace 18 años, trata de recaudar fondos para los damnificados por un tornado en La Habana MÓNICA RICO Cuéllar Miércoles, 30 enero 2019, 13:35

Árboles contra fachadas y verjas, farolas por el suelo, tendido eléctrico caído… El paisaje es desolador. Así amaneció el lunes buena parte de la ciudad de La Habana tras el paso de un tornado que apenas tuvo compasión con varios de sus barrios. Uno de los enclaves más afectados es el de Santos Suárez, donde pasó su infancia Lourdes Molter, una cubana afincada en Cuéllar desde hace 18 años que, viendo el sufrimiento de sus vecinos, no se ha quedado con los brazos cruzados y ha iniciado una recaudación de fondos para enviar a los damnificados de La Habana.

Lourdes Molter cuenta cómo se enteró del tornado durante la madrugada gracias a las redes sociales. Pronto pudo localizar a su familia y comprobar que todos estaban bien. «Ninguno de mis familiares ha sufrido ningún daño, ni personal ni material. A mí no se me ha roto ni un cristal», asegura, a la vez que explica que su padre le contó que pensó que había caído un avión en la ciudad, debido al estruendo que provocó el huracán.

Aunque sus familiares han sido afortunados, no les ha ocurrido lo mismo a muchos de sus vecinos. «Mi barrio está completamente destruido. Tendidos eléctricos caídos, casas sin techos, coches destrozados, escombros por toda la calle…». Esa imagen no se le fue de la retina, como la de un hospital materno infantil. «Son las imágenes que más me tocaron», explicó, pues en un barrio aledaño al suyo tuvieron que evacuar incluso a la gente que estaba en los paritorios, detalla Lourdes.

«Al ver las imágenes, la verdad que te toca el corazón, porque es mi calle y mi gente. La farmacéutica de la esquina de mi casa, una amiga a la que se le voló completamente el techo de su casa…Pensé que algo tenía que hacer». Y se puso manos a la obra. Realizó un vídeo en directo en Facebook para pedir la colaboración de sus amigos, y ayer por la mañana se decidió a abrir una cuenta para recaudar fondos.

Sin entrar en connotaciones políticas, asegura Molter que Cuba tiene una situación económica complicada y no está preparada para soportar una desgracia como la ocurrida la noche del domingo. Por eso, dice, «pienso que la ayuda de una mano a otra puede llegar». Así le surgió la idea de pedir ayuda a través de las redes, conseguir algo de dinero que enviará a su madre en Cuba para que desde allí lo pueda repartir entre los más necesitados.

«Si a la chica que se le cayó el techo se le puede dar algo de dinero y puede ir restableciéndolo, se hará. También para intentar comprar comida y hacérselo llegar a la gente, a la población más cercana. Si puedo ayudar a diez personas, ayudaré a diez, si son tres, pues a tres, pero no me quiero quedar con los brazos cruzados», asegura Molter, que en tan sólo unas horas ya había recibido dinero de amigos no sólo de España, sino también de Canadá, Estados Unidos e Italia.

Cuenta

«Ojalá mi economía fuera muy abundante y yo pudiera ayudar a más gente», se lamenta, aunque reitera que «esta es la ayuda que puedo dar. No sé si es mucha o poca, pero no me quiero quedar de brazos cruzados». Así, abrió una cuenta en CaixaBank con el número ES29 2100 3754 1522 0018 4452, donde se pueden ingresar los donativos. «Lo que quieran, a título anónimo o personal. Cuanto más dinero pueda recaudar más se puede ayudar», asegura.

Debido a que la necesidad es inminente, Lourdes piensa enviar la ayuda rápidamente. Espera que en una semana o como máximo quince días pueda realizar un envío, aunque «si he recaudado una suma que ya pueda ser importante, lo mandaré antes, para que la gente tenga para comer, porque las imágenes son desoladoras». Afirma que, por suerte «Cuba es un tremendo país y la gente es solidaria», por lo que deportistas, artistas, cantantes e incluso establecimientos hosteleros están apoyando la causa y realizando actos solidarios para los damnificados.

El video que publicó en Facebook pidiendo ayuda tiene ya miles de reproducciones y se ha compartido cientos de veces. Así, Lourdes Molter se muestra esperanzada. Sin embargo, apostilla que su deseo es que «no se quite nadie nada que le pueda afectar. Pero quién pueda que done cinco euros, dos euros o un euro, lo que supone un refresco o un café, que en Cuba supone un plato de comida».

Envío inmediato

Por el momento han contactado con ella en torno a un centenar de personas confirmando su ayuda, que enviará en forma de dinero, puesto que de otra forma no puede. «Ojalá hubiera una institución con la que pudiese mandar comida o mantas, pero como no puedo mandar eso, pues es esto lo que hago para ayudar», relata, y confirma que en cuanto pasen unos días y tras la recaudación del dinero, cerrará la cuenta que ha abierto, pues su único fin es enviarlo a La Habana en cuanto pueda.

Pero no sólo pide ayuda económica. También solicita, sobre todo a la gente joven de Cuba, de otros barrios que no han sido afectados, que se acerquen a ayudar, cada uno en la medida de sus posibilidades, con la recogida de escombros, por ejemplo. «Yo a la gente le voy a estar eternamente agradecida. Yo sé que no voy a arreglar el mundo, pero mientras la ayuda llega, si podemos dar diez platos de comida o ayudar a alguien con un techo o mantas, creo que ya hemos sido útiles», declara.

Tras el paso del tornado, la situación es desoladora. Debido a su fuerza, su barrio en La Habana y otros cercanos quedaron sin agua y electricidad, y así continuaban ayer. Aunque Lourdes está tranquila por su familia; sabe que están bien, a pesar de que ya no se puede comunicar con ellos porque no han podido cargar los teléfonos móviles ante la falta de suministro eléctrico. A sus vecinos les queda esperar la ayuda y poder reconstruir lo antes posible sus hogares y sus vidas.