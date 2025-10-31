La brecha entre ricos y pobres se amplía hasta los 29.000 euros en Segovia

Los hogares ricos y pobres cada vez guardan más distancias. La brecha económica se amplía y vuelve a protagonizar el mapa de la distribución de ... las rentas de la capital al situarse en más de 29.000 euros en 2023, lo que supone un destacado alejamiento en comparación con el ejercicio anterior. La llegada de la pandemia provocó una crisis a todos los niveles de la vida que, pese a todo, motivó el acercamiento de los ingresos que percibían las familias. Sin embargo, la última actualización de los datos por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) confirma un nuevo distanciamiento.

Durante los peores meses del coronavirus, hubo muchos hogares que perdieron poder adquisitivo y tuvieron que afrontar imprevistos como son la pérdida de empleo o la incapacidad. La pobreza no desapareció, pero la caída de las rentas de algunas familias supusieron un acercamiento entre aquellos segovianos más adinerados y los más humildes. En 2020, la distancia entre los ingresos percibidos por los residentes más afortunados -que se concentraron en los alrededores del jardín botánico- y los más vulnerables a nivel económico -que se aglutinan en la parte baja de San José- era de 27.235 euros. Al año siguiente, mermó hasta los 26.100, pero luego volvió a subir.

La diferencia actual entre los ricos y pobres, que comparten las mismas ubicaciones, es de 29.048 euros. Es un dato que confirma la segunda brecha económica más amplia desde que se tienen registros en 2015, ya que tan solo es superada por la que se anotó en 2019. En esta ocasión, era el barrio de San Juan de los Caballeros, en el casco histórico, el más adinerado, donde sus hogares ganaban 31.000 euros más de media al mes que aquellas familias de San José, que ostenta a su vez la mayor proporción de población procedente de otros países.

Los umbrales de desigualdad han fluctuado con el paso de los años en Segovia, pero todo apunta a que se dispararán en un futuro próximo, lo que puede atribuirse al estancamiento salarial, la polarización del mercado laboral o la inflación, que afecta en mayores proporciones a las unidades de convivencia con unas rentas muy bajos.

La nueva coyuntura también estará determinada por la evolución de las fuentes de ingresos en la ciudad, donde el número de pensionistas ya va en aumento y supone el 27% de los beneficios netos que perciben los hogares, mientras que los salarios experimentan una progresiva caída, pues han pasado de representar el 57% de las retribuciones familiares en 2015 a caer hasta el 55% en el último año de la estadística. El resto de ingresos permanecen estables, aunque la evolución de los rendimientos patrimoniales cada vez tienen mayor presencia entre las rentas de los segovianos.