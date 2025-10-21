El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El corzo, atrapado entre los barrotes. Policía Local de Segovia

Los bomberos rescatan a un corzo atrapado en la valla de la Cuesta de los Hoyos

Tuvieron que utilizar herramientas de excarcelación

Segovia

Martes, 21 de octubre 2025, 13:33

Los bomberos de Segovia rescataron anoche a un corzo que había quedado atrapado en la valla de protección en la Cuesta de los Hoyos. Según ha informado la Policía Local a través de sus redes sociales, el animal fue encontrado herido y enredado, lo que motivó la intervención de los servicios de emergencia. Para liberar al corzo, los bomberos utilizaron herramientas de excarcelación, similares a las empleadas en accidentes de tráfico. Tras ser liberado, el animal salió corriendo.

