Los bomberos rescatan a un corzo atrapado en la valla de la Cuesta de los Hoyos Tuvieron que utilizar herramientas de excarcelación

Los bomberos de Segovia rescataron anoche a un corzo que había quedado atrapado en la valla de protección en la Cuesta de los Hoyos. Según ha informado la Policía Local a través de sus redes sociales, el animal fue encontrado herido y enredado, lo que motivó la intervención de los servicios de emergencia. Para liberar al corzo, los bomberos utilizaron herramientas de excarcelación, similares a las empleadas en accidentes de tráfico. Tras ser liberado, el animal salió corriendo.