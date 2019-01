Por fin un 'Gil de Biedma' con raíces segovianas Amando García Nuño (izquierda) recibe el premio de manos del alcalde de Nava de la Asunción. / Fernando de la Calle Segovia El poeta Amando García Nuño, afincado en Madrid, recoge en Nava de la Asunción el decimosexto premio literario FERNANDO DE LA CALLE Nava de la Asunción Domingo, 27 enero 2019, 14:13

Por su poema 'Poeta frente al grifo', el escritor madrileño de ascendencia segoviana, Amando García Nuño, ha recogido en la noche de este sábado, el XVI Premio Internacional de Poesía Jaime Gil de Biedma y Alba, que anualmente concede el Ayuntamiento de Nava de la Asunción. El fallo del jurado se realizó el pasado 8 de enero, coincidiendo con el aniversario del fallecimiento del poeta que da nombre al galardón.

La ceremonia de entrega, que tuvo lugar en los salones del hotel Fray Sebastián, contó con la asistencia de varios sobrinos del poeta Gil de Biedma entre el público.

«De todos los premios que he recibido, tengo la sensación de que es el que más emoción me ha hecho, el que más me llena», señaló Amando García, destacando también sus orígenes segovianos. «Nací en Madrid, pero mi tierra es Segovia, de donde era mi familia. Por eso no podía faltar a recoger el premio; y el otro motivo es Jaime Gil de Biedma, con quien siempre he tenido una serie cosas en común, los veranos en la casa segoviana de los abuelos y algo que él denominaba 'esquizofrenia razonada' porque los dos éramos ejecutivos de traje y corbata en la jornada laboral y luego buscábamos nuestra libertad con la poesía o los bares», expuso el premiado.

«Una doble vida que me acerca a él. Por eso siempre me he sentido muy cercano no solo a la poesía de Jaime Gil de Biedma, también a la persona y al personaje», prosiguió el autor galardonado.

El jurado estuvo presidido por el alcalde navero, Juan José Maroto, además de Fernando Romera, David Ferrer y el coordinador Francisco Ruiz de Pablos. En sus palabras de apertura del acto, el regidor navero se congratuló de que «por primer vez ganaba el premio de poesía alguien descendiente de nuestra provincia de Segovia», porque aunque vive en Madrid, «se siente segoviano por naturaleza» comentó.

Más de doscientas obras

Los miembros del jurado destacaron los más de doscientos poemas recibidos desde todas las partes del mundo, además de la unanimidad que en esta ocasión tuvo el jurado para elegir el poema galardonado. «No hubo mucha discusión, prácticamente todos sabíamos qué poema iba a ser el ganador. Es un poema que, estando muy bien hecho, muy medido y contenido, tiene detrás un poso de vida muy importante. En el fondo trata una meditación sobre la vida, tratado de una forma exquisitamente literaria», señaló Fernando Romera.

Al acto acudió también el procurador de las Cortes de Castilla y León, José Luis Aceves, que volvió a mostrar su deseo para que el premio Jaime Gil de Biedma que se concede en Segovia tenga algún acto en Nava. «Aunque lo conceda la Diputación, se tendría que fallar o entregar, o venir un día el premiado a Nava a ver la tumba o la casa del poeta. No se trata de restar protagonismo a la Diputación, pero sí de enlazarlo y así se conseguiría dar más prestigio al premio, le falta algo», destacó el líder de los socialistas segovianos.