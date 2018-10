La biblioteca de Cuéllar alcanza una media diaria de ochenta usuarios Sonia Martín (izquierda) y Nuria Tardáguila, en la presentación. / M. R. La Concejalía de Cultura apuesta por la adquisición de libros ilustrados o de temática especial MÓNICA RICO Cuéllar Miércoles, 24 octubre 2018, 14:19

Alrededor de ochenta personas utilizan cada día la biblioteca municipal Cronista Herrera de Cuéllar, cuya actividad no ha dejado de crecer en los últimos años. En los últimos meses, los trabajadores están realizando una nueva revisión y selección de los fondos existentes para realizar su registro y completar el catálogo de la biblioteca, que en lo que va de año se acerca ya a los 10.000 préstamos. Tan solo este mes, se han llevado a cabo más de 865. Además, se realiza un nuevo carné de usuario prácticamente a diario

Pero no sólo se avanza en usuarios, sino también en fondos. La concejala de Cultura, Sonia Martín, destacó que se está apostando por «tener ese tipo de libro que no se encuentra en todas las bibliotecas, más específico o más especial». Por ejemplo, aquellos con ilustraciones «que llaman la atención». En un libro, señaló Martín, «lo que prima es el escritor y nosotros también queremos dar valor al ilustrador. Un buen libro ilustrado, a veces no necesita ni palabras», subrayó. También destacó las publicaciones «con grandes encuadernaciones».

Además, el centro cultural se quiere transformar en «una biblioteca para todos» y para ello existen varias colecciones específicas sobre diferentes necesidades o problemas de la ciudadanía, que aborda temas muy específicos y que son fáciles de leer y de entender para los más pequeños. Los hay que narran historias sobre niños a los que les cuesta leer, otros que están en silla de ruedas, tienen síndrome de Down o de Asperger... Títulos como 'El pañuelo mágico' acercan a los niños la enfermedad del cáncer, «una realidad que está hoy en día, desgraciadamente, en muchas casas, para que ellos lo puedan ver adaptado a su edad».

Mercado de trueque entre particulares Desde el año 1997, cada 24 de octubre se conmemora el Día de la Biblioteca, una propuesta que surgió de la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, apoyada por el Ministerio de Cultura en recuerdo de la destrucción de la Biblioteca de Sarajevo, incendiada en 1992 durante el conflicto balcánico. Se trata de una efeméride que la biblioteca Cronista Herrera de Cuéllar recuerda año tras año, «puesto que es importante rememorar que los libros no pueden ser destruidos, que existen y tienen que formar parte de nuestras vidas», afirmó la concejala Sonia Martín, quien destacó que, aunque la tecnología y la sociedad avanzan, «no tenemos que perder el contacto directo con el libro y el papel impreso». La iniciativa de la celebración nació para trasladar a la opinión pública la importancia de la biblioteca como lugar de encuentro de los lectores de todas las edades con la cultura y como instrumento de mejora de la formación y la convivencia. Para esta conmemoración, la biblioteca ha preparado un mercadillo del trueque, «un intercambio entre particulares de todo lo que tenemos por casa y que a lo mejor ya no nos sirve», explicó Nuria Tardáguila, responsable del centro. La propia biblioteca aportará a esta iniciativa libros con los que se cuenta de donaciones que no se han podido volcar al catálogo para sacar al préstamo o de materiales que han sido retirados del préstamo. A cambio, aceptarán material de oficina, libros, cuadernos, pinturas, juegos, videojuegos o películas originales. Así, todos los que deseen participar en esta iniciativa, tan solo tienen que pasar durante la tarde de hoy por la biblioteca, donde se habilitará la sala de la planta baja, entre las 18:00 y las 20:00 horas, para celebrar este particular mercado del trueque.

En adultos también se está aumentando el catálogo, incluyendo temas nuevos como cocina y labores. Desde el Centro Coordinador de Bibliotecas también llegan habitualmente novedades, lo más leído y en ocasiones también lo más vendido, además de numerosas películas. De esta forma, la biblioteca dispone de una gran colección de DVD que en ocasiones llegan apenas unos meses después de su estreno en cines.

Accesibilidad

«La biblioteca que queremos tener es una biblioteca para todos», insistió la concejala de Cultura, quien recordó que había un proyecto de accesibilidad para la segunda planta que por el momento se encuentra parado, pero que se espera «que algún día se pueda realizar». En los próximos presupuestos municipales, está previsto incluir una partida destinada a mejoras, que se centraría en bajar la altura de los techos, consiguiendo así una mejor iluminación, que la biblioteca tenga más calor, un ahorro de energía eléctrica y poder ofrecer al lector «un ambiente más cómodo y más cálido». También se va a apostar por la adquisición de equipos informáticos y se continuará con la compra de libros.

Para Martín, la labor que se está haciendo en la biblioteca «es muy importante». La edil valoró de forma muy positiva su funcionamiento, después de que en las últimas contrataciones se definiera de forma concreta el perfil de personal que se quería para el centro. «Creo que es muy importante tener profesionales, con lo que se consigue un buen funcionamiento y un buen trabajo», afirmó.

Animación a la lectura

Además de la actividad habitual de préstamo y sala de estudio y lectura, la biblioteca continuará albergando durante los próximos tres meses las sesiones de animación a la lectura. La próxima tendrá lugar mañana y correrá a cargo del grupo La Espigadora, que propone un taller educativo de ilustración basado en su obra 'El viaje de Dora', en la que se explica el proceso de ilustración de un cuento, unido a un cuentacuentos y a la posibilidad de que los niños puedan participar de manera creativa, creando su propia portada del cuento.

Las iniciativas continuará el 6 de noviembre con Poenanos y Multiversos y su actividad 'Surrealismo o las aventuras de mis siete tíos', el 15 de noviembre con el grupo Saltatium, el 22 con Tralará y, ya en diciembre, con El sombrero de la Memoria y Olí Olé, grupo que trabaja con la transmisión de la tradición oral.