Los belenistas calientan motores Miembros de la agrupación de belenistas posan en la puerta del taller. / M. Rico Este año habrá dos nacimientos monumentales, en el convento de Santa Clara y en la iglesia de San Miguel, y otros en escaparates de comercios MÓNICA RICO Cuéllar Sábado, 12 octubre 2019, 17:37

La presidenta de la Asociación Cultural Belenistas de Cuéllar, Sonia Martín, y uno de los socios de la agrupación, Jesús García, participan este fin de semana en el Congreso Nacional de Belenismo que se celebra en la localidad malagueña de Mollina. La intención es intercambiar experiencias con otras asociaciones al tiempo que tratan de forjar encuentros con el fin de que en los próximos años la villa pueda acoger una iniciativa de este tipo. Martín explicó que las expectativas son que en 2021 Cuéllar pueda acoger una nueva edición del congreso nacional, una vez que ya se ha decidido que el del próximo año será en Córdoba. «Es un proyecto ambicioso y no es fácil», aseguró Martín, quien también anunció que la agrupación, que trabaja de forma intensa en sus creaciones para la próxima Navidad, tiene el foco puesto en acoger el próximo año el congreso de la zona centro, que este año se celebra en la localidad madrileña de Hoyo de Manzanares.

El propósito es acercar a la población la cultura y la tradición de los belenes. «Estamos en un momento muy bueno, el belenismo está cogiendo mucho auge, la gente vuelve a recuperar esta tradición y se está viendo como algo cultural y artístico, ya no centrado solamente en lo que es la religión, aunque no hay que perder lo que es nuestra base religiosa», señaló Martín, quien recalcó este arte llega a todo tipo de público, creyente o no.

Escultores jóvenes

Sobre la evolución del belenismo, Martín destacan que en la actualidad se puede admirar un trabajo artesanal hecho a mano, la proliferación de escultores jóvenes que realizan gran cantidad de piezas y figuras y cómo en este arte se está introduciendo la igualdad. «Ya hay cantidad de figuras donde José lleva al niño, hay muchos oficios que los realiza la mujer; el avance de la sociedad también está llegando al tema de los belenes», dijo la presidenta de la asociación.

Aunque este fin de semana se celebra el congreso, la agrupación cuellarana lleva trabajando varios meses en la puesta en marcha de su nueva ruta de belenes, que en esta ocasión, en principio, contará con dos monumentales, que estarán instalados en el convento de Santa Clara y en la iglesia de San Miguel. A ellos se sumarán varios expuestos en algunos escaparates de comercios de la villa –uno de ellos realizado en cartón reciclado y otro con piezas de Montserrat Ribes–, así como el de Jesús García, miembro de la agrupación.

Sobre este último, Martín destacó que se podrán ver diferentes épocas de la historia del belenismo, puesto que cuenta con una colección muy interesante de «piezas de cacharrería», además de varias del joven escultor Enrique Villagrasa, «que tiene unos entelados y unos rostros muy particulares». Y como novedad, un belén napolitano, «algo que es poco conocido aquí en Cuéllar. Los ropajes son entelados, con antiguos adamascados, abalorios, mucho hilo de oro y plata. Son piezas que solo tienen manos, piernas y cabeza, no completas en barro como los que estamos acostumbrados», afirmó.

Martín también destacó que los dos belenes monumentales cambiarán completamente. En el caso de la instalación en la iglesia de San Miguel, aunque se situará en el mismo lugar, se ampliará el tamaño del diorama, mientras que se cambiará la temática, que en esta ocasión será clásica, al igual que el que se instalará en Santa Clara. El de San Miguel tendrá toques moriscos, por lo que se encontrarán distintos enrejados en las ventanas. «Será un poco tipo Al Ándalus». En el mismo se instalarán las piezas de los hermanos Ferrada que la agrupación adquirió el año pasado, a las que se sumará una nueva de Montserrat Ribes, de 20 centímetros, sobre La Visitación, que será el hilo conductor de esta creación.

La principal novedad de la instalación de Santa Clara será el cambio de posición, llevando la creación al centro del coro bajo, para que se pueda visitar todo él rodeándolo. Las piezas son de Montserrat Ribes y la escenografía será completamente nueva.

Técnica

Para la elaborar las nuevas creaciones, el grupo de taller, formado por más de quince personas, lleva trabajando todo el verano. Además, se ha cambiado la forma y la técnica. Antes se ejecutaban primero los edificios y las casas, posteriormente se instalaban y en las iglesias se acababa el entramado interior, mientras que este año se están realizando piezas acabadas, secciones, que se colocarán directamente ya en los templos. Así, las casas ya cuentan con sus adornos, luces y detalles, que se finalizan en el taller. «Creo que este año se va a notar la uniformidad de cada uno de los belenes», afirma la presidenta del grupo. Muchas de las creaciones se han realizado con nuevas técnicas que los belenistas han aprendido en los numerosos talleres a los que han acudido. Uno de ellos se celebrará en la villa en noviembre y será abierto al público, para que los vecinos «aprendan a hacer su propio portal y enseñaremos a hacer cestillos y cacharrillos que nosotros hacemos para el belén».

La Asociación Belenistas de Cuéllar cuenta con 120 socios y acaba de abrir su periodo de renovación e inscripción de miembros. La cuota es de diez euros para adultos y cinco para niños. Martín animó a los vecinos de la comarca a asociarse y pidió respeto por una agrupación que pretende es «aportar algo en la época navideña a nuestro pueblo».