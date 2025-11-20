El belén volverá a lucir junto al Acueducto de Segovia
El encendido oficial está previsto para el próximo 4 de diciembre, coincidiendo con el comienzo del puente de la Constitución
Segovia
Jueves, 20 de noviembre 2025, 22:09
Segovia empieza a oler a Navidad. La empresa salmantina Carmelo Plaza, adjudicataria del contrato por 200.000 euros para dos años, lleva ya varios ... días instalando la iluminación navideña en las calles de la ciudad. Ayer, los operarios instalaron el emblemático Misterio en tres dimensiones en la rotonda de la plaza Oriental, un belén luminoso que recrea la Natividad con figuras LED de gran tamaño. Por lo demás, decenas de arcos luminosos adornarán el centro histórico y barrios periféricos, además del cono de veinticuatro metros de San Millán o la iluminación de la fachada de la Casa Consistorial, ya instalados, y el pórtico luminoso del Azoguejo. El encendido oficial está previsto para el próximo 4 de diciembre, coincidiendo con el comienzo del puente de la Constitución.
