Beatriz Escudero afirma que le ha «salido del alma» llamar «imbécil» a Rufián

La diputada segoviana del Partido Popular (PP), Beatriz Escudero, expone que el parlamentario de Esquerra, Gabriel Rufián. Está «siempre insultado todo lo español». En la comisión de investigación sobre la financiación ilegal de la formación popular, el político catalán ya había hecho varias alusiones a la bandera nacional como «la del pollo», relata la segoviana. Escudero decidió «pedir respeto» a la presidencia de la mesa, recige la Agencia Ical.

Según su testimonio, «en la siguiente intervención de Rufián, dirigiéndose a Álvarez Cascos, me ha llamado su palmera y a continuación va y me guiña un ojo». Escudero explicó que al no concederle la presidencia de la comisión «el amparo que había pedido», se levantó para presentar «una queja ante la presidenta del Congreso», Ana Pastor, pero ésta estaba en una reunión de la junta de portavoces y se incorporó a su puesto de vicepresidenta de la comisión.

Escudero replicó el insulto y el gesto de Rufián llamándole «imbécil». La parlamentaria popukar afirma que le «ha salido del alma» ante las provocaciones del portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña.

«Una actitud machista»

La parlamentaria segoviana y viceprsidenta de la mesa de la comisión de investigación subraya que lo que más le ha «molestado» y «dolido» es que en la comisión estaban «dos compañeras diputadas», una del PSOE y otra de Podemos, y «ninguna de las dos ha saltado cuando he dicho que Rufián me había guiñado un ojo».

Escudero asegura que estas parlamentarias se han pronunciado en otras ocasiones sobre hechos parecidos; pero este martes «no han hecho nada y se han puesto de perfil» ante «una actitud machista», como también dejó claro en el cruce de descalificaciones, y lamentó que les «diera igual» que insultaran «a una mujer del Partido Popular».

La segoviana afirma sentirse «tranquila» tras el altercado con el portavoz de ERC y confirma que presentará ante la presidenta del Congreso, Ana Pastor, «una queja, amparo o la fórmula que aconsejen». La parlamentaria segoviana insitió en «las continuas provocaciones» que hace Gabriel Rufián en las sesiones en la comisión de investigación sobre la financiación del PP.