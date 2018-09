«Bayón se va del Ayuntamiento sin resolver el proyecto del CAT»

Ángel Galindo, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Segovia, es cauto al valorar la marcha del concejal de Empleo e Innovación al Ministerio de Industria porque no ha tenido tiempo de hablar con Bayón ni con la alcaldesa, y le ha sorprendido la noticia, aunque señala que «afecta al funcionamiento del Ayuntamiento y el equipo de gobierno tendrá que resolverlo y poner los medios suficientes» para que su ausencia no genere más problemas e incertidumbre.

Es lo que preocupa al portavoz de IU, que la salida de Bayón pueda suponer un problema más «de gestión», en áreas como la de Hacienda, en la que «todo se ha precipitado desde hace dos meses», tras la dimisión de Reguera, y porque el cambio llega cuando está previsto que en el próximo pleno se presenten las tasas, y en los próximos meses los presupuestos.

«A nivel personal, no me corresponde valorar la decisión», declara Galindo, aunque su juicio político es que Bayón «se va cuando todavía no está resuelto el proyecto del CAT, su principal tarea en este mandato, y otras tareas pendientes, y no creo que el hecho de que esté en el Ministerio afecte a Segovia. Lo que afecta es la gestión del día a día».