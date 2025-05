El barrio de Segovia que busca ubicación para su nueva pista polideportiva

Los vecinos del barrio de San Lorenzo llevan años esperando que el Ayuntamiento de Segovia pueda construir su reclamada pista polideportiva, prometida tanto por ... el actual (PP) como por el anterior (PSOE e IU) gobierno municipal de la ciudad. El compromiso del Consistorio está claro, hasta el punto de que la intervención ha contado con diferentes partidas económicas en los presupuestos municipales de los últimos años. Sin embargo, hay un gran obstáculo que impide su construcción: no hay ningún espacio disponible para su ejecución. Al menos, por el momento.

La pista polideportiva de San Lorenzo es una de las demandas históricas de los vecinos del barrio, que llevan años pidiendo esta infraestructura para aumentar la oferta deportiva en esta zona de la ciudad. A pesar de ser uno de los barrios con más población y con más activismo vecinal, tan solo cuenta con un pabellón polideportivo (Agustín Fernández) y no dispone de parques donde poder jugar al fútbol, baloncesto o cualquier otro deporte.

El Ayuntamiento comprendió la petición de los vecinos del barrio de San Lorenzo y prometió su construcción. Para ello, en 2022 materializó un convenio que se incluyó en el Plan Especial de las Áreas Históricas (Peahis) mediante el cual se obtenían más de 2.750 metros cuadrados de terrenos situados entre la avenida Vía Roma y las calles de Los Vargas y Luis Sancho Cantalejo, en plena Senda de los Molinos y muy cerca del río Eresma. A cambio de la obtención de ese espacio, el Consistorio autorizó un aumento de la edificabilidad del inmueble situado en la finca.

Sin embargo, la ubicación escogida por el anterior gobierno municipal y acordada en el convenio incluido en el Peahis quedó descartada a finales de 2024. El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia, Jesús Garrido, explica que en el momento de sacar el proyecto a contratación saltaron todas las alarmas. El departamento de Urbanismo advirtió de la imposibilidad de construir una pista polideportiva en esos terrenos al estar considerados en el planeamiento actual como un espacio verde y libre. «Nos tocó parar. Se lo dijimos a la asociación de vecinos y al resto de grupos políticos», comenta el edil. La respuesta ante el revés fue encargar un nuevo informe a Urbanismo. «Lo pedimos otra vez y nos confirmaron que allí no se puede construir la pista», asevera.

Confirmado y asumido el varapalo, había que analizar la nueva situación: «Tenemos el dinero pero no podemos construir», resume Jesús Garrido sobre el punto en el que se encuentra el proyecto para construir la pista polideportiva del barrio de San Lorenzo. Porque descartado el espacio junto al río entre Vía Roma y Los Vargas, no se ha encontrado ninguna otra ubicación que pueda servir para construir la pista polideportiva. «En San Lorenzo no conocemos que haya un terreno con estas características», comenta Garrido. De hecho, se ha llegado al punto de mirar posibles parcelas de titularidad privada que el Ayuntamiento pudiera comprar para la pista. «El Ayuntamiento puede comprar terrenos», indica el edil. Eso sí, advierte que no a cualquier precio. El Consistorio no está dispuesto a gastarse más en la compra de los terrenos que en la propia construcción de la pista, valorada en 250.000 euros.

Hasta el momento, no se ha llegado al punto de iniciar negociaciones para adquirir terrenos por la sencilla razón de que no se ha encontrado una parcela que pueda reunir las características que requiere la pista polideportiva. Ni sobre el plano ni a pie de calle ha emergido la ubicación, aunque se han valorado posibilidades como el espacio que quedará libre en unas semanas entre Vía Roma, San Gabriel y Santa Catalina cuando finalicen las obras para desmontar el montículo existente. «No lo quieren los vecinos», comenta Garrido sobre un espacio que genera rechazo al estar ubicado entre varias calles con un tráfico elevado. También se ha estudiado la posibilidad de construir la pista polideportiva en la parte trasera del supermercado situado en la carretera de Riaza, opción que también ha sido desechada.

Ampliar Los terrenos entre Vía Roma y San Gabriel han sido descartados para la pista. Antonio de Torre

«Cualquier decisión que se tome será con la asociación de vecinos. Si no contamos con su visto bueno no lo vamos a hacer», declara sobre la elección de la parcela en la que construir la pista polideportiva. «Tenemos trato fluido con la asociación y saben cada paso que estamos dando», insiste.

La alternativa

A la espera de que puedan surgir nuevas oportunidades para la construcción de la pista polideportiva, el Ayuntamiento tiene la esperanza de haber encontrado una solución. Pero no es sencilla. El concejal de Deportes apunta a la actual pista multiusos situada en la parte trasera de la calle Las Nieves, junto a un parque infantil. Garrido considera que la parcela reúne las características, pero llama la atención sobre la complejidad urbanística de la zona. De hecho, esa dificultades son las que impiden al Consistorio intervenir en este espacio desde hace años.

Aún así, Garrido ha pedido al área de Urbanismo que estudie esta ubicación y valore las posibilidades de construir en este punto, en el que ya ha hubo una pista polideportiva hace decenios, una nueva instalación deportiva. El edil defiende esta opción al asegurar que el actual uso de estos terrenos no es el adecuado. «Políticamente lo ideal sería eso. El espacio está perfectamente. Si Urbanismo da el visto bueno, en un mes estaría todo para sacar a licitación», comenta sobre unos terrenos que no son en su totalidad de propiedad municipal.

Con todo ello, espera que la decisión final sobre esta posibilidad se tome antes del verano. Es decir, confía en que durante el próximo mes y medio el área de Urbanismo se pronuncie sobre las viabilidad técnica y legal de construir la pista polideportiva en los terrenos situados en la parte trasera de las oficinas del Ecyl.

En meses

Ya sea el espacio situado en la parte trasera de la calle Las Nieves y próximo al río Ciguiñuela o cualquier otra ubicación que pueda surgir durante las próximas semanas, la intención es no demorar un proyecto que Jesús Garrido recuerda que forma parte del programa electoral del Partido Popular. «En unos meses tengo que tener resuelto este tema», reconoce. Si lo consigue, hay una partida de 250.000 euros en los presupuestos para poder ejecutar la nueva instalación deportiva del barrio de San Lorenzo.

A largo plazo figura también un escenario posible pero no deseable por parte del Ayuntamiento de Segovia y de los vecinos del barrio: que no se termine de encontrar un espacio adecuado para poder construir la pista polideportiva. «En el escenario dramático de que no se pueda hacer los vecinos tendrán que saberlo. Tendrán que ser conscientes de si no se puede y de los motivos por los que no se puede», advierte.

No obstante, para ese escenario deberían darse varios pasos a los que el Ayuntamiento espera no llegar. Si finalmente se producen, la intención es destinar la partida prevista a la construcción de una pista en Hontoria.