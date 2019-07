«Al barrio del Puente de Hierro le hace falta un parque en condiciones» Tina Giménez, presidenta de la asociación vecinal. / El Norte La presidenta de la asociación de vecinos espera que algún miembro del nuevo equipo de gobierno acuda a las fiestas para plantearle las necesidades MARÍA MARTÍNEZ Segovia Jueves, 11 julio 2019, 17:18

«Mantenimiento, limpieza y un parque en condiciones» son las peticiones de Tina Giménez, presidenta de la Asociación de Vecinos de Puente de Hierro, al nuevo equipo de Gobierno del Ayuntamiento. También reivindica una mayor seguridad para los más pequeños en un entorno poco adaptado para ellos.«Tenemos problemas porque juegan con las máquinas de los mayores y se hacen daño con los dedos porque no saben utilizarlas, no pueden jugar con el balón porque se cae por la rampa, o sea, por el valle». Son sus principales reclamaciones para un barrio que considera «abandonado y con necesidad de reforma». Por ejemplo, pide que los niños puedan cruzar de la plazuela al parque a través de un paso de peatones y que, de esta manera no tengan que ir rodeando, los depósitos de basura. Además, para disminuir los riesgos sugiere que se establezcan señalizaciones que indiquen que es una zona infantil.

A ella, personalmente, le gustaría no tener que ir a practicar actividades con su hija a Nueva Segovia. «Yo me tengo que ir con la niña a patinar a Nueva Segovia, a escalar a Nueva Segovia, a la cancha de Nueva Segovia. En fin, que tenemos que ir a otros sitios para jugar con los niños porque el parquecito que tenemos es para bebés», explica la presidenta de la Asociación de Vecinos de Puente de Hierro, a la que le gustaría que las autoridades municipales asistieran a algún acto de las próximas fiestas para plantearles las necesidades del barrio. Pero de momento no han respondido a las invitaciones enviadas.

«Cualquiera que se ponga a pasear por Puente de Hierro puede observar la situación. Yo he estado con gente que ha visitado conmigo el barrio y lo observa rápido. Lo único que pasa es que para los que lo residimos aquí todos los días, nuestros ojos se acostumbran. Hay muchísimas cosas que no tendrían que estar de esta manera», señala Giménez.

Unos mil euros

En las fiestas de este año, los vecinos de Puente de Hierro han gastado unos 1.000 euros gracias a las colaboraciones de las peñas, que permiten disfrutar de bailes, concursos, bingos o diversos juegos con el objetivo de que diferentes generaciones se conozcan y se apoyen en torno a estos festejos. También se busca conseguir una mayor colaboración vecinal.«Existe, pero tendría que existir más», señala Tina Giménez. A la presidenta de la asociación le gustaría que la implicación fuera mayor y que no fueran estas fechas las escogidas por los vecinos para irse fuera.

Las celebraciones, afirma, coinciden con una época «en la que la gente se marcha al pueblo y de vacaciones fuera de la provincia. Los que nos quedamos aquí somos los que acudimos y colaboramos en las fiestas».