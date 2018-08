Barcones, convencida de que la variante de San Rafael sigue su curso La delegada del Gobierno dialoga con un Guardia Civil y con José Luis Aceves. / Eva Esteban La delegada del Gobierno asiste a las fiestas de la Coca y destaca la generación de empleo vinculada al territorio EL NORTE Segovia Domingo, 19 agosto 2018, 09:59

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, aseguró ayer durante su visita a Coca que el proyecto para construir una variante en San Rafael sigue adelante y no caducará. En declaraciones recogidas por Europa Press, Barcones lamentó la controversia suscitada en torno a la caducidad de la declaración de impacto medioambiental del proyecto, apostando por mirar por no seguir mirando al pasado, ya que «no soluciona problemas». En este sentido, la delegada del Gobierno en Castilla y León afirmó que durante los años de gobierno del Partido Popular las cosas no se han hecho «como debería» para construir la variante de San Rafael, una alternativa con la que se pretende poner fin a los problemas de tráfico en el tramo de la N-VI a su paso por la localidad.

La confianza de Barcones en que el proyecto siga adelante sin complicaciones contrasta con las declaraciones realizadas durante las últimas semanas por la alcaldesa de El Espinar, Alicia Palomo, y por la nueva subdelegada del Gobierno en Segovia, Lirio Martín. Ésta última anunció que al llegar al cargo se encontró con que la declaración de impacto medioambiental para la construcción de la variante había caducado, situación que para la regidora espinariega podía suponer nuevos retrasos en su ejecución.

No obstante, la delegada del Gobierno criticó los siete años de gobierno del Partido Popular, periodo de tiempo que asegura «se ha perdido» en relación a posibles inversiones en infraestructuras de la región. Una situación que, asegura, será «muy difícil» contrarrestar en un solo año.

Despoblación

Barcones realizó las declaraciones durante su visita a la villa de Coca, donde estuvo acompañada por el secretario provincial del Partido Socialista, José Luis Aceves, el alcalde de la localidad, Andrés Catalina, y varios concejales del equipo de gobierno. Durante su estancia, la delegada del Gobierno de Castilla y León fue obsequiada con el pañuelo de las fiestas de Coca y pudo disfrutar tanto de los encierros de la villa como del espectáculo de fuegos artificiales. Barcones aprovechó la ocasión para subrayar que el municipio caucense es el pueblo con más resineros de toda España, valorando que desde los recursos naturales se genere empleo vinculado al territorio, lo que considera «la mejor baza» en la lucha contra la despoblación.