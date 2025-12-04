Una bandera de España gigante ondeará en Segovia a partir del 20 de diciembre
Será instalada en la rotonda situada entre las avenidas Juan Carlos I y de la Constitución
Segovia
Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:48
La ciudad de Segovia contará a partir del próximo 20 de diciembre con una bandera de España de grandes dimensiones en la rotonda Victoriano ... Hernando y Palacios, en la confluencia de las avenidas Juan Carlos I y de la Constitución. El portavoz del gobierno municipal, José Luis Horcajo, anunció este jueves que el izado se celebrará, «si el tiempo lo permite», mediante un acto cívico-militar en el que podrán participar personas de la sociedad civil.
La instalación, junto a la Comandancia de la Guardia Civil y la Base Mixta de PCMASA, busca reforzar un punto simbólico de entrada a la ciudad desde Madrid. El conjunto contará con un mástil de 15 metros y una enseña de algo más de 35 metros cuadrados. La estructura, ya instalada, será permanente, con cimentación, tras una inversión de 18.148 euros (IVA incluido).
La bandera será visible desde las cuatro vías de la glorieta —incluida la conexión con la Puerta de Madrid— y el Consistorio no descarta replicar la iniciativa en otros puntos.
