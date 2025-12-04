El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Colocación del mástil de la bandera de España en la rotonda. Antonio de Torre

Una bandera de España gigante ondeará en Segovia a partir del 20 de diciembre

Será instalada en la rotonda situada entre las avenidas Juan Carlos I y de la Constitución

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:48

La ciudad de Segovia contará a partir del próximo 20 de diciembre con una bandera de España de grandes dimensiones en la rotonda Victoriano ... Hernando y Palacios, en la confluencia de las avenidas Juan Carlos I y de la Constitución. El portavoz del gobierno municipal, José Luis Horcajo, anunció este jueves que el izado se celebrará, «si el tiempo lo permite», mediante un acto cívico-militar en el que podrán participar personas de la sociedad civil.

