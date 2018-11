La banda de El Espinar retoma los ensayos tras el acuerdo con el Ayuntamiento Reunión entre el equipo de gobierno y los miembros de la banda de música. / Pedro L. Merino La agrupación ofrecerá el concierto de Navidad pero no el de Santa Cecilia, aunque ese día habrá «una pincelada musical como gesto de buena voluntad» PEDRO L. MERINO El Espinar Domingo, 11 noviembre 2018, 20:26

El tradicional concierto de Navidad en el teatro-auditorio Gonzalo Menéndez Pidal de El Espinar ya no corre peligro tras el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y la banda de música, que ha retomado sus ensayos después de haber paralizado su actividad en octubre a raíz de las desavenencias con el equipo de gobierno. La gota que colmó el vaso fue el anuncio del Consistorio de convocar una plaza para ocupar la gestión de la Escuela de Música y desligarla de la dirección de la agrupación por primera vez. La reunión celebrada el pasado 27 de octubre sirvió para acercar posturas y, finalmente, la banda ha decidido suspender su protesta de 'instrumentos caídos' tras comprobar que «se está siguiendo la hoja de ruta acordada», explica su presidente, Miguel Fernández. Esta previsto que en los próximos días salga publicada la plaza de director de la Escuela de Música, a la que se incorporará una asignatura de banda. Los miembros de la agrupación se matricularán en el centro y será el director quien imparta la asignatura, que incluirá formación teórica y práctica. Fernández señala que esta opción ha recibido el beneplácito de los técnicos municipales, «lo que permite darle cuerpo legal».

El concierto de Navidad está, en principio, garantizado, pero no así el de Santa Cecilia, previsto para el día 25, «porque no llegaremos a tiempo con los ensayos», explica el responsable de la agrupación. No obstante, «y como gesto de buena voluntad», la banda acudirá a la misa con motivo de la festividad de la patrona de la música e interpretará alguna pieza.«Será una pincelada musical», señala Fernández. También acompañará a las autoridades en el recorrido por las calles.