Balisa se queda sin agua potable por un fallo en el filtrado Vecinos de Ochando y Balisa, durante una protesta por el problema del agua en verano. / El Norte Segovia Los análisis realizados por el Ministerio de Sanidad han detectado niveles de nitratos por encima del límite fijado QUIQUE YUSTE Segovia Domingo, 21 octubre 2018, 09:31

El Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC) del Ministerio de Sanidad ha determinado que el agua de Balisa, dependiente de Santa María la Real de Nieva, no es apta para el consumo por nitrato. Este anuncio llega después de que los vecinos vinieran expresando desde hace semanas sus dudas acerca de la potabilidad del agua que sale de sus grifos pese a la insistencia del alcalde, Jaime Pérez, en asegurar la salubridad del agua que llega a las viviendas del municipio.

No obstante, el regidor ha señalado que desde este jueves el agua no es potable, algo que se debe a un situación puntual que espera que se solucione en los próximos días, «en una semana o semana y media aproximadamente». En concreto, el alcalde declara que una de las membranas del sistema de filtración que abastece la red se ha desgastado y, pese a que ya encargaron una nueva, que llegó esta misma semana, habrá que esperar a que la empresa encargada de su mantenimiento proceda a su sustitución.

Así explica Jaime Pérez los datos publicados por el Sistema de Información Nacional de Agua y Consumo (SINAC), que revelan una concentración de nitratos de 67,6 miligramos por litro, cuando el límite está situado en los 50.

El alcalde niega con rotundidad las acusaciones de la plataforma vecinal creada para reclamar una solución definitiva al problema, que sostiene que el Ayuntamiento no informa a los vecinos de la no potabilidad del agua. «Se quejan de falta de información los que no viven en Balisa. Cuando esta mañana hemos recibido el boletín con el estado del agua hemos hecho el bando indicando que no es apta. Es consecuencia de hablar desde lejos. Si dicen que no informamos que lo demuestren», asevera.

Averías ocasionales

Pérez lamenta que una parte de los vecinos de Balisa no confíe en la potabilidad del agua que sale de los grifos sin saber de forma clara el motivo de sus dudas. Recuerda que el mismo sistema de filtración que hay en Balisa abastece a los municipios de Villoslada, Paradinas y Santonvenia, donde asegura que no hay quejas de los vecinos. Sin embargo, reconoce que dicho sistema puede tener fallos puntuales debido a un consumo elevado del agua o a averías (como la producida este jueves) y que hacen que el agua no sea potable.

Ante esas situaciones, indica que el Ayuntamiento «además de comunicarlo a la población como indica la normativa» también pone a disposición de los vecinos la posibilidad de adquirir agua embotellada. Además, se ha construido «una fuentecilla de agua tratada que todavía no está puesta en marcha porque nos la tiene que autorizar Sanidad con una inspección».

Precisamente, una fuente de las mismas características también ha sido colocada en Ochando –otro pequeño municipio dependiente de Santa María la Real de Nieva–, donde no existe un sistema de filtrado como el de Balisa, Paradinas, Villoslada o Santovenia y donde este verano han tenido lugar movilizaciones vecinales para reclamar una solución a la falta de agua potable .