El Ayuntamiento vuelve a ceder a la IE el centro cultural de la Casa de la Moneda

La junta de gobierno local ha aprobado el convenio de colaboración entre IE Universidad y el Ayuntamiento de Segovia para la cesión del edificio cultural de la Casa de la Moneda durante los dos próximos años a la universidad privada.

Según informa el Consistorio segoviano a través de una nota de prensa, mediante este convenio se genera actividad en un edificio patrimonial. Entre los principales objetivos que recoge el documento se encuentra el desarrollo de la actividad curricular y extracurricular de esta universidad, la generación de oportunidades para los jóvenes, el impulso de la colaboración con agentes culturales de la ciudad a través de la Mesa de las Universidades en la que están integrados los tres centros universitarios que operan en Segovia (UVA, UNED e IE) y la puesta en marcha de trabajo de campo alrededor de la creatividad, atendiendo a las intersecciones entre la ciencia y las artes.

IE Universidad se encargará de la conservación y el mantenimiento de este espacio y los gastos que se deriven del uso del edificio como son la electricidad, el gas, el mantenimiento del ascensor o la parte proporcional de los gastos comunes del conjunto como pueden ser la limpieza de los patios, la jardinería, la recogida de basuras, la seguridad o la iluminación exterior correrán a su cargo.

El edificio cultural de la Casa de la Moneda es un espacio abierto a toda la ciudad y podrá utilizarlo cualquier entidad, asociación u organismo y así queda recogido en este convenio. Se podrán llevar a cabo todo tipo de actividades, siempre gratuitas, que requerirán previamente de la autorización de la Comisión de Seguimiento que se va a crear, tal y como recoge el documento aprobado por el órgano de gobierno, y en la que estarán integrados representantes de IE Universidad y del Ayuntamiento de Segovia.

La concejala de Turismo, May Escobar, afirmó que se trata de una cesión del espacio sin que exista un pago del alquiler. No obstante, celebró el acuerdo que permitirá la utilización de ese espacio por cualquier asociación segoviana sin ánimo de lucro y siempre y cuando no cobre entrada al evento organizado. La edil de Turismo añadió que espera que tras este acuerdo más asociaciones segovianas conozcan la posibilidad de utilizar este espacio en la Casa de la Moneda. La diferencia con el anterior convenio, según declaró, es que ahora el Ayuntamiento también tendrá capacidad de decisión en las actividades que se desarrollen en el edificio cultural de la Casa de la Moneda.

El anterior convenio entre el Ayuntamiento de Segovia e IE University se firmó en 2012 y estuvo vigente hasta el pasado mes de septiembre.