El Ayuntamiento de Segovia «vela por el interés general» al prohibir los carteles Un negocio de la Avenida del Acueducto con publicidad en su terraza. / Antonio Tanarro Segovia ha indicado que escucharán las propuestas de los hosteleros ÁLVARO GÓMEZ Segovia Sábado, 25 agosto 2018, 14:58

La ordenanza municipal que limita el uso de carteles publicitarios en la vía pública y solo permite que se coloque en las zonas habilitadas para la terraza se impuso para «velar por el interés general», declara José Bayón. «Es un tema complicado. Como concejal de Economía lo entiendo, pero como teniente de alcalde de la ciudad tengo que mirar por los intereses de todos los ciudadanos», confiesa. El portavoz del equipo de gobierno socialista indicó que el tema de la cartelería se había tratado anteriormente con los hosteleros para evitar esta problemática, pero finalmente el Consistorio vio necesario llevarla a cabo.

«Los propios ciudadanos nos paraban por la calle para decirnos que cómo podíamos permitir que hubiera carteles en determinados sitios», desvela Bayón, quien recuerda que Segovia es una ciudad patrimonio de la humanidad y por tanto «tenemos la obligación» respecto a la Unesco y a la ONU de «guardar y preservar una imagen, no se pueden convertir ciertas zonas en una especie de espectáculo de feria».

En este sentido, Bayón consideró que a medio y largo plazo, el uso excesivo de estos elementos publicitarios podría ser perjudicial para los propios hosteleros debido a la pérdida de turismo que puede generar.

En el Ayuntamiento entienden que haya «cierto malestar», en especial en algunos casos concretos donde los carteles publicitan un local que no se ve, aunque indicó que «no es lo mismo pagar el alquiler en la avenida del Acueducto que en una calle escondida». El teniente de alcalde declaró que son conscientes de que los hosteleros «son fundamentales y generan economía y empleo», por lo que escucharán sus propuestas. «Si hay algún margen para mejorar la situación, lo haremos», apostilla. José Bayón insiste en que no tendrán problema en reunirse; pero «sentarse no significa aceptar todo lo que propongan».