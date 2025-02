El Ayuntamiento usará la partida de Hay Festival para las obras de la piscina

Entre las partidas que el Ayuntamiento de Segovia utilizará para acometer –casi por la vía de urgencia– las obras en el complejo de la piscina ... municipal figuran las que anualmente destina a Hay Festival (60.000 euros) y a la Protectora de Animales (86.000 euros).

La junta de gobierno local aprobó el jueves una modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito para poder llevar a cabo la remodelación que la piscina necesita si se quiere abrir en junio. La partida global asciende a 250.000 euros, dinero que servirá para acometer obras urgentes en la complejo recreativo situado en la ciudad deportiva de La Albuera.

La divulgación del acuerdo de la junta de gobierno creó ayer inquietud en el entorno de la organización del festival literario y de la Protectora de Animales, pero el equipo de gobierno ha garantizado la asignación comprometida. «Las obras de la piscina, necesarias y urgentes, estaban consignadas en el presupuesto municipal que la oposición tumbó el pasado diciembre. Sin ellas, la piscina no podría abrir en verano. Está previsto que los trabajos duren cuatro meses, así que los plazos van apurados. De ahí que el equipo de gobierno haya transferido ya estas partidas que en ningún momento ponen en riesgo la ayuda que el Ayuntamiento de Segovia presta anualmente a Hay Festival y a la Protectora de Animales», informan fuentes municipales, que atribuyen la operación al equilibrio que el equipo de gobierno se ha visto obligado a hacer al tener que prorrogar los presupuestos del año pasado. «La prórroga está obligando a realizar modificaciones en las distintas partidas para dotar económicamente los proyectos, estableciendo un calendario que prioriza la nominativación de las inversiones y gastos más urgentes para su correcta ejecución dentro de los plazos establecidos», aseguran las mismas fuentes.

Las transferencias de crédito serán habituales durante todo el año debido a la falta de presupuestos actualizados. Cuando el Ayuntamiento de Segovia tenga que liberar esas partidas comprometidas, volverá a recurrir a la fórmula. En caso de que tuvieran que pasar por el pleno y la oposición no accediera a su aprobación, al equipo de gobierno no le quedaría otro remedio que volver «a hacer equilibrios», si bien confía en que las fuerzas políticas no bloqueen la gestión municipal.

El gobierno municipal ha comunicado tanto a la organización de Hay Festival como a la Protectora de Animales que sus ayudas no corren peligro alguno. «Cuando llegue el momento, ambas partidas serán abonadas con normalidad. Pueden estar muy tranquilos».

Las actuaciones previstas en la piscina municipal consistirán en el desmontaje y recuperación del vallado, la renovación de los accesorios del vaso grande, la instalación de duchas y la creación de nuevas canalizaciones de recogida de agua. También se sustituirá todo el sistema de depuración, se restaurarán los vestuarios y se incorporarán luces de emergencia, entre otras mejoras.

Los siguientes pasos serán la licitación y la adjudicación de unas obras que tienen un plazo de ejecución de cuatro meses, aunque el alcalde, José Mazarías, confía en que se puedan realizar en menos tiempo.