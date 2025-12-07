El Ayuntamiento sopesa abrir las subvenciones para rehabilitar San José y San Lorenzo

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ya intuía hace dos meses que al finalizar el plazo para solicitar las ayudas procedentes de los fondos europeos ... Next Generation destinadas a sufragar parte de las obras en los Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP) designados por la Junta en la ciudad, ubicados en San Millán y El Salvador, iba a haber una demanda desigual en función del barrio, con reticencias de los vecinos que cuando comenzó a andar la convocatoria la tachaban de «inviable». Más peticiones en el primero y menos en el segundo, condicionado al estar muchos de sus edificios regulados por las normas urbanísticas especiales de protección que limitan intervenciones como las contempladas en este proyecto, destinado a mejorar la eficiencia energética, la conservación y la accesibilidad de inmuebles.

Por eso, el regidor avanzaba entonces la opción, si fuera necesaria, de un trasvase de dinero de un entorno a otro. Por su parte, el concejal de Urbanismo y Patrimonio confirma que esta intención deslizada por Mazarías está en estudio, una vez ha expirado este pasado 30 de noviembre el periodo abierto para presentar las solicitudes de subvenciones. Alejandro González-Salamanca deja entrever que «lo que no se invierta en El Salvador se puede meter en San Millán». Esa posibilidad «se está mirando con la Junta de Castilla y León», que fue la administración que designó los entornos de la capital que han sido objeto del programa de ayudas europeas.

Esa elección no estuvo exenta de polémica, al quedarse fuera otras dos propuestas que puso encima de la mesa el Consistorio: San José y San Lorenzo. Estos barrios mostraron su malestar por no haber sido incluidos en el plan de reformas.

Apostar por una segunda fase

Sin embargo, el análisis que hace el concejal sobre los resultados provisionales obtenidos en ambos distritos de Segovia abre las puertas a una nueva convocatoria para Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada, línea de ayudas económicas heredera de las conocidas como Áreas de Regeneración Urbana (ARUs). Según traza a grandes rasgos, se trata de que el dinero que se había presupuestado y que no ha sido solicitado en la primera fase se aproveche en una segunda. La declaración de intenciones que manifiesta es que a lo largo de 2026 «se intente hacer una segunda fase, sobre todo en San Millán para mejorar todo el entorno, algo que estaba previsto ya en el programa».

Por su parte, el edil añade que en este área ya se están ejecutando otros trabajos encuadrados en los planes de regeneración urbana, como son los de renovación de la red de saneamiento, la supresión de tendidos y de acometidas aéreas por fachada.

Es ese bosquejo de la voluntad del Ayuntamiento de Segovia, el también primer teniente de alcalde va un poco más allá y amplía el radio del compás. Alejandro González-Salamanca cita entre el abanico que se puede abrir con los cerca de 852.000 euros que se han dejado de gastar por no haber sido pedidos para las obras de rehabilitación en los dos entornos residenciales elegidos en esta primera iniciativa la intención de persistir, a pesar de las dificultades, en la regeneración de edificios en El Salvador e incluso ampliar las subvenciones a los dos barrios que se llevaron una decepción por haberse quedado fuera de la convocatoria: San Lorenzo y San José.

«Queremos seguir invirtiendo para mejorar la calidad de vida de los vecinos», manifiesta el representante municipal, que añade que en estos momentos toca «mirar con la Junta» la autorización que encienda la luz verde a estas propuestas.