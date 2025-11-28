El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Vista aérea de parte del casco urbano de la ciudad de Segovia. Antonio Tanarro

El Ayuntamiento de Segovia ha usado valores catastrales «desactualizados» en el cobro de impuestos

Una sentencia de lo Contencioso Administrativo da la razón a un particular que impugnó el gravamen aplicado por la transmisión de un inmueble en 2022

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:36

La Justicia vuelve a poner al Ayuntamiento de Segovia en un brete que puede salirle muy caro. Un nuevo revés acecha las arcas municipales. Esta ... vez, el fallo del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de la capital favorable a los intereses de una demanda particular entreabre la puerta a un aluvión de reclamaciones de devoluciones de cantidades económicas que ingresó el Consistorio de manera «anómala», como se llega a definir en el contenido que arma y justifica la sentencia.

