El Ayuntamiento de Segovia delimita con pintura blanca el espacio destinado a las terrazas Un camarero coloca las sillas de la terraza dentro del límite que marca la nueva señalización, en la Plaza Mayor. / Óscar Costa La Concejalía de Obras y Servicios paraliza la señalización hasta hablar con los hosteleros, muy molestos CARLOS ÁLVARO Segovia Viernes, 1 marzo 2019, 07:43

La temporada estival de terrazas de bares y restaurantes (del 1 de marzo al 1 de noviembre) ha comenzado con polémica. El Ayuntamiento de Segovia empezó el martes a delimitar con pintura blanca todo el perímetro de los espacios permitidos (algo que nunca antes había hecho, pues se había limitado a marcar las esquinas, y de manera más discreta), pero ayer decidió paralizar el trazado ante las quejas del sector hostelero, que ha pedido una solución menos agresiva y más mano izquierda a la hora de aplicar la ordenanza que regula la ocupación con terrazas de la vía pública y otros espacios.

La delimitación no ha pasado inadvertida a ojos de nadie. Visualmente, es poco estética. Cuando las terrazas están recogidas, las líneas blancas afean la calle en entornos especialmente sensibles, como la Plaza Mayor, el Azoguejo o la avenida del Acueducto. «Parece el Bernabéu», opinaba ayer un viandante junto al edificio de la antigua Caja de Ahorros. En bares y restaurantes, la medida ha sentado como un tiro. Los hosteleros acabaron muy molestos la última temporada estival porque la Policía Local intensificó las inspecciones, incluso con visitas diarias. En octubre, la concejala de Obras, Servicios e Infraestructuras, Paloma Maroto, admitía que se había dado «un toque» a los propietarios de determinados locales «por saltarse» los límites permitidos. «Es algo fácil de comprobar porque el espacio está delimitado con marcas en el suelo y hay casos en los que el dueño del establecimiento se niega a firmar la denuncia», afirmaba entonces la edil responsable del negociado. Ahora, cinco meses después, los profesionales del sector ven en tan «descarada» señalización una medida de presión añadida: los agentes tendrán más fácil detectar si una mesa o una silla sobrepasa esos límites.

La Agrupación Industrial de Hosteleros Segovianos (AIHS) no quiere echar leña al fuego, al menos hasta haber hablado con el Ayuntamiento, y agradece la decisión de paralizar la señalización. Su presidente, el recién elegido Roberto Moreno, y la concejala de Obras y Servicios, Paloma Maroto, han quedado en reunirse la próxima semana para tratar a fondo el asunto y adoptar una decisión que satisfaga a todos. «Los hosteleros no estamos de acuerdo con la medida, y habrá que buscar una solución, pero el hecho de que vayamos a hablar la próxima semana es bueno. Agradezco a la concejala su predisposición al diálogo. Tenemos que ser reivindicativos, pero el diálogo es lo primero, y siempre estaremos dispuestos a hablar», señala Moreno.

La concejala niega que la nueva delimitación persiga incrementar la presión sobre los profesionales del sector. «Si alguna vez se ha multado, ha sido porque ha habido casos en los que se ha infringido claramente la ordenanza. Los límites deben ser respetados», subraya Paloma Maroto, partidaria de llegar a un acuerdo que permita la convivencia: «He hablado con el nuevo presidente de la AIHS y ni él ni yo queremos hacer polémica de este asunto. Nos reuniremos la semana que viene y buscaremos una solución. De momento, he llamado al jefe de la Policía Local para que paralice la señalización». Sobre lo llamativo de la pintura blanca empleada, la concejala no quiso profundizar, aunque sí dejó claro que el Ayuntamiento tiene potestad para hacerlo «como le parezca bien». La reunión todavía no tiene fecha, pero se celebrará la próxima semana. El presidente de los hosteleros pedirá a la concejala un poco más de flexibilidad con un sector que contribuye «sobremanera» a la economía local. «Nos parece bien que se señalice, pero como se venía haciendo, no de esta manera. Trasladaremos a la concejala el compromiso de cumplir con la legalidad vigente, aunque también le pediremos un poco más de flexibilidad. Los profesionales del sector siempre hemos cumplido con todo aquello que nos han impuesto», afirma Roberto Moreno.

Multas

En la ordenanza que regula la ocupación del espacio por las terrazas, de 2009, el Ayuntamiento prevé sanciones de entre 750 y 3.000 euros, según si las faltas son consideradas leves, graves o muy graves. La ocupación de una superficie mayor de la autorizada en menos de un 10% es considerada falta leve (multa de hasta 750 euros), pero si sobrepasa el 10%, se considera falta grave y la sanción podría oscilar entre los 751 y los 1.500 euros y, en su caso, la revocación de la licencia. También está estipulada como falta grave la colocación de «cualquier elemento» fuera del recinto autorizado, así como el «deterioro grave de los elementos del mobiliario y ornamentales anejos o colindantes al establecimiento, cuando se produzcan como consecuencia de la actividad objeto de la licencia o concesión».

Ayuntamiento de Segovia y Agrupación Industrial de Hosteleros Segovianos tienen mucho que hablar porque la Concejalía de Obras, Servicios e Infraestructuras prepara desde el año pasado una nueva ordenanza que debe permitir, entre otras cuestiones, la incorporación de cortavientos y nuevos modelos de estufas en aquellos establecimientos que cuenten con licencias anuales y deseen ofrecer el servicio de terraza a sus clientes cuando llega el mal tiempo.