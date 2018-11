El Ayuntamiento de Segovia deja de ingresar este año 465.530 euros del IBI que no paga la Iglesia Iglesia de San Esteban. / A. de Torre De los 177 inmuebles exentos del impuesto municipal, 134 son de titularidad eclesiástica CÉSAR BLANCO Segovia Lunes, 19 noviembre 2018, 17:11

El colegio del barrio, la iglesia parroquial, monasterios, conventos, ermitas y algunos edificios y conjuntos históricos singulares de la ciudad están indultados. Sus titulares no han de pasar por la caja del Ayuntamiento de Segovia para pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Para los vecinos pueden pasar inadvertidos, forman parte ya del paisaje cotidianamente monumental en el que residen, en el que compran y por el que pasean. Son parte importante de la piel de una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Todos esos inmuebles no pasan desapercibidos para el Consistorio, que deja de ingresar en torno a 1,2 millones de euros como consecuencia de la exención del pago del IBI.

La Inspección de Hacienda del Ayuntamiento se ha puesto el mono de trabajo para elaborar un primer listado que recopile todos los edificios liberados de abonar el impuesto local. La concejala de Urbanismo, Patrimonio Histórico y Turismo de Segovia, Claudia de Santos, admite la complejidad que entraña la labor de cuantificar y trasladar a cifras la repercusión de la exención, cuyo paraguas ampara, por ejemplo, a los 'bendecidos' con la declaración de Bien Interés Cultural (BIC).

Primar el mantenimiento

«También hay otros inmuebles catalogados a proteger por tener unos valores o una antigüedad» cuyas propiedades tampoco abonan el IBI, añade la edil. De Santos concibe el beneficio para los propietarios como «una contraprestación y un modo de primar el mantenimiento» de esos bienes, que al fin y al cabo «es muy caro». Este primer inventario sitúa a la Iglesia como la propiedad más favorecida debido al formidable parque inmobiliario que gestiona y conserva y, por ende, la institución que más dinero se ahorra en el recibo del IBI, sin contar al propio Ayuntamiento de Segovia.

Según el estudio, en la ciudad hay 134 bienes de titularidad eclesiástica que no pagan el Impuesto de Bienes Inmuebles. El montante que deja este año de percibir el Consistorio por este concepto es de 465.530 euros, especifica la concejala. De Santos, lejos de querer cargar las tintas, precisa que no deja de resultar algo lógico que sea la Iglesia la que más propiedades tenga liberadas del IBI al poseer una parte importante del rico patrimonio inmobiliario con el que cuenta en la ciudad y que también ha contribuido a que Segovia luzca «con orgullo» el sello de Patrimonio de la Humanidad.

En este catálogo de 134 inmuebles caben edificios acreditados como Bienes de Interés Cultural debido a su alto valor arquitectónico e histórico dignos de estar amparados por esta figura de protección. La inmensa mayoría de estos templos mantienen el culto religioso habitual, como San Justo y Pastor, San Millán, el santuario de la Fuencisla o la ermita del Cristo del Mercado. Otros, los menos, no. Son los casos, por ejemplo, de las iglesias de San Esteban o San Clemente, que solo se abren para actos, conmemoraciones o ceremonias muy específicas. También están incorporadas al inventario de inmuebles de la Iglesia que no pagan el IBI las parroquias de barrio más modestas. modernas y austeras en sus construcciones.

Por otro lado, Claudia de Santos subraya que la disminución de ingresos que cada ejercicio afrontan las arcas municipales está íntimamente relacionada con el IBI que se deja de cobrar. Para muestra, el botón de los más de 465.500 euros que no abona la Iglesia. La edil precisa que también entran en la nómina de indultados otros bienes de carácter religioso que están dedicados a la enseñanza o corresponden a fundaciones, en alusión a los tres centros docentes concertados que hay en la capital y que administran diferentes congregaciones. Se trata del Claret, el colegio de las Madres Concepcionistas y Nuestra Señora de la Fuencisla de los Maristas.

Historial castrense

El pasado y presente castrense de Segovia también se asienta sobre un rico patrimonio arquitectónico en el que sobresale el Alcázar, que además acoge el Archivo General Militar de Segovia, que es el fondo histórico nacional más antiguo de las Fuerzas Armadas.

Y si se habla del patrimonio inmobiliario que posee Defensa en Segovia no hay que olvidar la Academia de Artillería, cuyas instalaciones de San Francisco dieron (y dan) continuidad a una tradición militar nacida en el Alcázar en 1764 y que arraigó con el Real Colegio de Artillería. Como enaltece la propia institución castrense, «esta instalación no solo representa una tradición viva, sino también un monumento ligado a la historia de Segovia».

El inventario de inmuebles liberados del IBI concreta que hay diez bienes de titularidad del Ministerio de Defensa que gozan de la exención. El valor de los recibos que el Ayuntamiento no gira a la propiedad es de 279.382 euros, añade la concejala.

A estos y los de Iglesia les faltan todavía un par de sumandos para completar la adición. Uno de ellos agrupa 24 bienes destinados a la enseñanza. Son los colegios e institutos de la capital, que entre sus gastos no está precisamente la factura del IBI. La cuantía que no ingresa al Ayuntamiento por el impuesto del que están liberados los colegios asciende a 341.742. Y por último, los Bienes de Interés Cultural, aval que protege a nueve edificios exentos, lo que supone otros 82.000 euros que no llegan al Consistorio.

La suma de los recibos del IBI de los 177 inmuebles disculpados de la obligación fiscal se aproxima a los 1,2 millones de euros. Este dinero es solo parte del 'precio' que ha de pagar Segovia por pertenecer al club selecto de la Unesco de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Es el valor del principal «sobrecoste» que acarrea la declaración, aunque Claudia de Santos insiste en destacar que «las ventajas son bastantes más que las desventajas».

Esos extras económicos y sociales están relacionados con «la propia estructura de las ciudades y sus entornos patrimoniales», concreta la edil. Por poner un ejemplo, la representante del Ayuntamiento cita el servicio de recogida de basuras, el cual acarrea un «sobrecoste» en forma de lugares a los que los camiones no alcanzan y, por tanto, la recogida se ha de hacer a mano. También la iluminación ha de ser «singular y más cuidada». La lista se alarga con el mantenimiento y conservación de ese entorno monumental. Para muestra, el botón del Acueducto, para el que el Consistorio reserva entre 15.000 y 20.000 euros anuales dedicados a esta labor. La muralla suele llevarse en torno a 10.000. Y a mayores están las inversiones que se hagan en rehabilitación y recuperación, añade Claudia de Santos.