El Ayuntamiento tendrá que reservar 284.000 euros para rehabilitar la muralla Parte del tramo de la muralla norte en las inmediaciones del Hospital de la Misericordia. / Antonio Tanarro El requisito lo exige el Ministerio de Fomento para concurrir a las ayudas con cargo a los fondos del 1,5% Cultural MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Sábado, 24 noviembre 2018, 23:03

Invadido por la vegetación, en una de las zonas más despobladas de la ciudad antigua, el tramo norte de la muralla medieval de Segovia es el que está en peor estado, casi en ruinas y con riesgo de derrumbes, y el que necesita una intervención urgente. El Ayuntamiento ha preparado un proyecto valorado en 1.135.231 euros para rehabilitar el muro defensivo, en una parte importante de este verdadero quinto monumento de Segovia. Pero dada la envergadura del proyecto ha pedido una subvención al Ministerio de Fomento, con cargo al 1,5% Cultural, por importe de 75% del presupuesto, unos 851.000 euros.

El tramo de la muralla norte que se pretende rehabilitar con esta ayuda del 1,5% Cultural es el que comienza junto a la puerta de San Cebrián y recorre toda la zona del Hospital de la Misericordia hasta llegar al edificio conocido como Hospital de los Pobres. Dado que su estado es casi ruinoso y que prolifera una abundante vegetación a los pies de los lienzos del muro, los trabajos de rehabilitación requerirán abrir camino entre árboles y arbustos, y por eso sube tanto el presupuesto, que es de más de 1,1 millones de euros.

Pleno extraordinario

La petición de la ayuda del 1,5% Cultural a Fomento requiere cumplir un requisito, una reserva de crédito a futuro, que ha de aprobar el pleno del Ayuntamiento y, dado que el plazo para completar la documentación finaliza el lunes, ha sido necesario convocar una sesión extraordinaria antes de la ordinaria prevista para el día 30. El compromiso de gasto del 25% del proyecto, que suma cerca de 284.000 euros, ha sido respaldado por todos los grupos municipales en la comisión informativa, de manera que el pleno es un trámite necesario pero con el resultado asegurado.

No lo es tanto la concesión de la ayuda que se solicita al 1,5% Cultural, pero «sin esta reserva de crédito a futuro la petición no sería posible», según comenta la concejala de Patrimonio Histórico y Turismo, Claudia de Santos. La cuestión es que el pasado mes de junio fue aprobada por el pleno una moción que recogía el compromiso del Ayuntamiento para rehabilitar la muralla, con la que se cursó un escrito firmado por la alcaldesa y el compromiso de hacer frente al porcentaje correspondiente en cuanto se concediera la ayuda, ya que se consideró que en ese momento no era posible dedicar en 2018 una partida presupuestaria para un gasto a realizar en 2019.

Plazo perentorio

Sin embargo, al revisar la documentación del expediente, el Ministerio de Fomento ha advertido al Ayuntamiento de que la documentación presentada este verano no es suficiente, pues la convocatoria de ayudas del 1,5% Cultural requiere la Reserva de Crédito a Futuro que ha de aprobar el pleno. Y como el plazo para formalizar esa documentación finaliza el día 26, ese mismo día se celebrará el pleno extraordinario para que, una vez certificado por los técnicos municipales, el acuerdo con el documento contable sean remitidos al Ministerio. Esta es la razón para celebrar esta sesión extraordinaria.

Además, la autorización del pleno incluye, además del compromiso de aportar los 284.000 euros, un gasto también de más de 100.000 euros para la dirección de obra, seguridad y salud; en total, cerca de medio millón de euros de aportación municipal para rehabilitar este tramo de la muralla norte.