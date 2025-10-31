El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Bloque en el que el Ayuntamiento dispone de varias viviendas sociales. Antonio de Torre

El Ayuntamiento ya ha regularizado el 65% de sus 104 viviendas sociales

La junta de gobierno revisa el caso de un inquilino que llevaba sin contrato desde 2020 y no pagaba la renta mensual

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Viernes, 31 de octubre 2025, 09:18

Comenta

La junta de gobierno local aprobó ayer la concesión en régimen de alquiler de una vivienda municipal de carácter social, con una revisión de la ... renta mensual que pasa de 79 a 100 euros. Además, se han actualizado las rentas de otras dos viviendas: una de 142 a 183,58 euros y otra de 78 a 100 euros. Estas medidas responden al plan marcado en el Reglamento de Adjudicación y Uso de Viviendas Municipales de Carácter Social que la Concejalía de Servicios Sociales aprobó el pasado 26 de febrero con el respaldo de todos los grupos municipales y la abstención de Segovia en Marcha.

