El Ayuntamiento recurrirá la sentencia sobre el cobro de plusvalías con valores «desactualizados»

El Ayuntamiento de Segovia presentará recurso contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 que cuestiona la base catastral utilizada para ... liquidar una plusvalía municipal (IIVTNU) en 2022. Así lo anunció el concejal de Hacienda, José Luis Horcajo, quien aseguró que el fallo «permite recurso» y que el gobierno local ya trabaja para impugnarlo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), con sede en Burgos.

La resolución -favorable a un particular representado por el abogado Jesús Tovar- ordenaba practicar una nueva liquidación del impuesto tras considerar que el valor catastral aplicado no se ajustaba a derecho por apoyarse en una ponencia de valores antigua. La discusión se ha trasladado al plano público por la posibilidad de que otros contribuyentes planteen reclamaciones o solicitudes de devolución, tanto por plusvalías como por el IBI, en los casos en los que la ponencia más reciente, aprobada en 2024 y en vigor desde 2025, haya fijado un valor inferior al utilizado en ejercicios anteriores.

Horcajo quiso enfriar ese escenario. A su juicio, la repercusión del fallo responde en buena medida a un «efecto publicitario» de la parte demandante al tratarse de una sentencia de primera instancia y de un caso concreto. «No voy a entrar en cantidades», añadió, pero recalcó que el Ayuntamiento recurrirá porque entiende que la resolución «no valora» suficientemente el contexto existente cuando se practicó la liquidación. El gobierno municipal sostiene, además, que cada expediente es individual y que el fallo, por sí solo, no convierte automáticamente en reclamables otras liquidaciones.

El edil recordó que, en 2022, el municipio no contaba todavía con una ponencia actualizada. «La ponencia de valores se hizo la valoración en el año 2024», explicó, en referencia al documento que fija criterios para el valor catastral, base para tributos como el IBI y para el cálculo del IIVTNU, impuesto que grava el incremento del valor del terreno cuando se vende, se dona o se hereda un inmueble.

Además de confirmar el recurso, Horcajo deslizó responsabilidades políticas hacia los anteriores gobiernos municipales del PSOE. En sus declaraciones, apuntó a que si la revisión catastral no se impulsó cuando correspondía, «alguien tiene que tener una responsabilidad», y citó 2018 como un momento en el que, según dijo, la ciudad estuvo «desgobernada».