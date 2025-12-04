El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Segovia, José Luis Horcajo. Antonio de Torre

Segovia

El Ayuntamiento recurrirá la sentencia sobre el cobro de plusvalías con valores «desactualizados»

El concejal de Hacienda niega un impacto generalizado, habla de «efecto publicitario» del abogado y señala a los anteriores gobiernos municipales

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:25

Comenta

El Ayuntamiento de Segovia presentará recurso contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 que cuestiona la base catastral utilizada para ... liquidar una plusvalía municipal (IIVTNU) en 2022. Así lo anunció el concejal de Hacienda, José Luis Horcajo, quien aseguró que el fallo «permite recurso» y que el gobierno local ya trabaja para impugnarlo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), con sede en Burgos.

