El Ayuntamiento del Real Sitio dispone de un remanente de 900.000 euros Varios concejales de la corporación saliente del Real Sitio, el día de su toma de posesión en 2015. / El Norte La intervención municipal informa a petición del alcalde que el nivel de endeudamiento es del 104%, por debajo del máximo legal M. Á. L. Segovia Jueves, 30 mayo 2019, 16:01

José Luis Vázquez, alcalde saliente del Real Sitio de San Ildefonso, asegura que deja el Ayuntamiento con «una hacienda municipal solvente y una estructura municipal fuerte, capaz de intervenir si lo necesita», porque el nivel de endeudamiento es del 104,1%, por debajo del máximo legal del 110% del presupuesto. El dato lo recoge un informe de la interventora del Ayuntamiento, fechado el pasado 17 de mayo y realizado a petición del alcalde, que también comprende la deuda financiera, el superávit y los remanentes de tesorería. El informe corresponde al cierre del ejercicio de 2018 y una de sus conclusiones es que el Ayuntamiento dispone de un remanente de tesorería de 970.600 euros, de los que 880.600 euros son aplicables para gastos generales.

A juicio del regidor en funciones, el informe permite dar por cerrada «la etapa dura de la crisis», en la que la corporación que ha presidido habría «demostrado la capacidad de generar empleo en la comunidad de La Granja y Valsaín» y el informe de la intervención municipal sería «la constatación de que era posible hacer política pensando en la gente, aunque los gestores hayamos tenido que sufrir un poco más». Sostiene Vázquez que el Ayuntamiento del Real Sitio tiene «una hacienda local fuerte», y que «la mala imagen que han querido dar (desde la oposición) no se ha concretado», a pesar de que «han utilizado unos datos incorrectos de forma poco adecuada para hacer política, para hablar mal de una comunidad, y eso no es positivo, no aporta nada ni da ventaja».

Asegura además que la administración municipal aún tiene capacidad para endeudarse si lo necesitara porque el ahorro neto, que es uno de los factores que la determinan, supera los 390.000 euros (el ahorro bruto es de 654.892 euros y la anualidad de amortización de la deuda es de 264.707 euros), sobre una deuda viva total de 4,7 millones de euros. También indica que existe un equilibrio en términos presupuestarios, con un superávit no financiero de 459.000 euros.

«Es el objetivo que nos planteábamos con esta forma de hacer política, utilizarla como instrumento en favor de las personas, porque se puede converger económicamente en la estabilidad presupuestaria cuando tienes proyecto», manifiesta Vázquez. Y recuerda al respecto que, la primera etapa de la crisis, entre 2007 y 2011, «requería una inversión muy fuerte en infraestructuras y servicios, de más de 20 millones de euros en cuatro años», para preparar el entorno y «dotarnos de nuevos servicios», como el área de turismo, la Escuela de Música o la contratación de cinco jardineros y de seis maestras en la escuela municipal de Educación Infantil.

En el periodo «más duro», de 2011 a 2015, «fuimos capaces de sostener la economía local, a pesar de circunstancias como el fallido contrato de Larcovi, y de dinamizar la economía local organizando los grandes festivales para ser más atractivos y tener un mayor número de visitantes», apunta Vázquez.

Modelo «fortalecido»

Es su despedida de la Alcaldía, en un momento en el que dice de este último mandato que habría logrado «el fortalecimiento del modelo», con una gran proyección exterior del Real Sitio como destino, «un modelo sostenible y solidario que se ha demostrado que es posible» con hitos como la designación de Reserva de la Biosfera y para el que, añade, «han contribuido todos los concejales de la corporación, incluso los de la oposición con sus críticas, porque así las decisiones se han tomado con todas las cautelas».