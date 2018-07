El Ayuntamiento se plantea reforzar la línea 9 con un servicio adicional matutino Varias personas se disponen a subir al autobús de la línea 9. / De Torre CLAUDIA CARRASCAL Segovia Domingo, 15 julio 2018, 13:17

Las obras de la calle San Juan, que comenzaron el pasado 18 de junio, han provocado modificaciones importantes en el recorrido de varias líneas de autobús que llegaban hasta la calle Colón, en concreto las líneas 1, 2, 3, 5, 8, y 14, que desde entonces concluyen su recorrido en la plaza de la Artillería. La 9 es la única cuyo recorrido sigue funcionando por el casco histórico de la ciudad. Sin embargo, el concejal de Tráfico, Transportes y Movilidad y Seguridad Ciudadana, Ramón Muñoz-Torrero, explica que a lo largo de estas tres semanas se han evaluado las necesidades del servicio y se ha constatado que «el incremento del número de pasajeros de la línea 9 no ha aumentado en una proporción considerable». Entre 5 y 10 pasajeros más a diario utilizan este servicio desde el comienzo de las obras, es decir, una media de entre 55 y 60 viajeros al día. No obstante, reconoce que en días puntuales la cifra se ha llegado casi a duplicar, con más de 100 usuarios. En general, son personas mayores o con movilidad reducida las que recurren a esta línea ante la modificación del recorrido de las otras seis porque al resto, según el concejal, «no les compensa demasiado». La línea 9 tarda unos 15 minutos en llegar hasta la zona alta del casco histórico, más de lo que se emplea en llegar andado desde la plaza de Artillería.

Por este motivo, descarta que en principio sea necesario reforzar esta línea en frecuencia, como se barajaba en un principio, aunque la Policía Local sigue evaluando las necesidades y los ciudadanos pueden expresar sus peticiones por los cauces oficiales. Eso sí, afirma que se está estudiando la posibilidad de poner un autobús adicional que cubra la franja horaria entre las 8:30 y las 11:00 horas, ya que el servicio se encuentra desatendido durante las primeras horas de la mañana. «Por el momento no ha habido demanda porque la gente se baja en Azoguejo y va andado hasta la Plaza Mayor o las zonas aledañas.Sin embargo, son las horas en las que más usuarios llegan a esta área a trabajar», detalla. Por eso, la alternativa que baraja Muñoz-Torrero es implantar un servicio continuo que realizarían dos autobuses entre el Azoguejo y la Plaza Mayor. No obstante, esta decisión no entraría dentro del contrato que la empresa tiene desde hace más de una década con el Ayuntamiento, por lo que este tendría que sufragar el coste de estos servicios adicionales.

En colaboración con Patrimonio de la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento ha podido abrir al tráfico la puerta de Santiago, una medida que ha liberado notablemente la congestión de tráfico por la calle Doctor Sancho y, en general, por el recinto amurallado. El Arco del Socorro y la puerta de San Cebrián son las otras alternativas de entrada y salida del recinto amurallado.

No obstante, el corte de la calle San Juan y las mencionadas modificaciones han provocado una notable disminución de vehículos, sobre todo por las tardes, confirma Muñoz-Torrero. Esto podría ser un paso para evaluar las consecuencias de restringir la circulación por el casco histórico, algo que, a su juicio, sería muy recomendable. Aunque advierte de que «es un asunto delicado» que habría que consensuar con comerciantes, residentes y ciudadanos en general. La experiencia, sin embargo, demuestra que en los vecinos de zonas céntricas en las que se corta o restringe el tráfico, como ha ocurrido en Ochoa Ondategui, «al principio ven la medida con recelo, pero luego están encantados con las mejoras que supone», asegura.