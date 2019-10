El Ayuntamiento de Cuéllar licita una vivienda para alquiler social en la calle Arenales Edificio donde se encuentra la vivienda. / M.R. Es un piso perteneciente al grupo Cardencha, en la zona de Valdihuertos, y tiene una superficie útil de 63 metros cuadrados MÓNICA RICO Cuéllar Sábado, 19 octubre 2019, 13:58

La Concejalía de Asuntos Sociales ha puesto a disposición de las personas que lo necesiten una vivienda de alquiler social en la calle Los Arenales. En concreto se trata de un piso del grupo de viviendas sociales Cardencha, en la zona de Valdihuertos, con una superficie útil de 63,63 metros cuadrados, a los que se suman una plaza de garaje de algo más de 28 metros cuadrados y un trastero de casi siete metros cuadrados.

El anuncio de licitación de la vivienda de protección pública se ha publicado esta misma semana en el tablón municipal y la plataforma correspondiente, y en el mismo se dan a conocer detalles como que el precio que se establece para el arrendamiento del piso y sus anexos es de 120,30 euros mensuales, según la información remitida por el Servicio Territorial correspondiente al Ayuntamiento, que será quien perciba el importe abonado por el arrendatario.

Las personas interesadas en participar en el procedimiento para resultar adjudicatarios de la vivienda deberán reunir varios requisitos, como unos ingresos familiares que no excedan de 3,5 veces el IPREM, estar inscritos en el Registro Público de Demandantes de Viviendas de Protección Pública regional y no ser titular del pleno dominio o de un derecho real de uso o de disfrute sobre otra vivienda en España, o que siendo titular no pueda ocupar la vivienda por distintas causas. También tendrán prioridad colectivos de especial protección en el acceso a la vivienda de protección pública: familias en general y en particular las familias numerosas, aquellas monoparentales con hijos menores de edad a cargo, o bien con hijos mayores de edad en situación de dependencia, así como las familias con parto múltiple o adopción simultánea, las víctimas de violencia de género y de terrorismo, y las personas que habiten, mediante título legal, una vivienda con deficientes condiciones de habitabilidad o superficie inadecuadas a la composición familiar. Los interesadas que cumplan los requisitos pueden formalizar su solicitud para participar en la licitación hasta el próximo 31 de octubre. La selección del arrendatario de la vivienda será mediante sorteo entre las personas solicitantes propuestas por la mesa de contratación, que serán quienes reúnan los requisitos previstos.

En el sorteo se obtendrán el adjudicatario y dos suplentes y, una vez formalizado, el contrato tendrá una vigencia de dos años y podrá ser prorrogado por dos más.